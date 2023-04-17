Первые репетиции Парада Победы состоятся уже 17, 19 и 21 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

По всей России 9 мая будет отмечаться 78-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В столице Марий Эл уже началась подготовка к этому дню. Рассказываем, когда начнутся репетиции Парада Победы 9 мая 2023 года в Йошкар-Оле и где можно на них посмотреть.

Когда начнутся репетиции Парада Победы 9 мая 2023 года в Йошкар-Оле

Первые репетиции Парада Победы состоятся 17, 19 и 21 апреля с 14.00 до 17.00. В это время пройдут тренировки войск Йошкар-Олинского территориального гарнизона, который традиционно участвует в торжественном шествии 9 мая.

Где посмотреть репетиции Парада Победы 9 мая 2023 года в Йошкар-Оле

Репетиции пройдут на Ленинском проспекте: от улицы Первомайской до улицы Советской. Из-за подготовки к Параду Победы на этом участке 17, 19 и 21 апреля с 14.00 до 17.00 полностью ограничат проезд транспорта

В эти же дни с 6.00 до 18.00 будет ограничена стоянка транспорта по улице Волкова, на участке от улицы Гоголя до Ленинского проспекта, а также на парковке перед театром имени М. Шкетана.

Схема ограничения проезда. Фото: Администрация Йошкар-Олы

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