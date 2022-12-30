Татарстанских детей приглашают к участию в бесплатном новогоднем онлайн-кэмпе

Школьники из Татарстана смогут раскрыть свои таланты в виртуальных творческих мастер-классах, познакомиться со звездными наставниками и попробовать свои силы в конкурсах, победители которых поедут на шоу любимых артистов.

Онлайн-кэмп пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта «Поколение М». Дети 11-18 лет смогут участвовать в разных сменах, знакомиться и учиться новому. Каждый день школьников ждет новое направление без ограничений по их количеству: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии.

По итогу каждого дня юные участники смогут продемонстрировать полученные навыки в творческих заданиях. Лучшие работы, которые выберет жюри проекта, состоящее из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения и поездку на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live.

Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа - блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.

- Каникулы – это возможность отвлечься от учебного процесса на развитие творческих способностей и общение со сверстниками. Организованный МТС летний всероссийский онлайн-лагерь «Поколения М» показал удобство и востребованность такого формата для «цифрового поколения». Активное участие в нем приняли и татарстанские ребята, а пятеро подростков из Казани, Елабуги и Бавлов стали обладателями специальных призов проекта. Зимний онлайн-кэмп - еще одна возможность весело и с пользой провести праздничные выходные в привычной цифровой среде. Ребята не только получают здесь новые умения, но и находят новых друзей и единомышленников со всей России. Кроме этого, участники лагеря вносят свой вклад в помощь сверстникам – активности в группах и на сайте проекта МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей, – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Организаторы подготовили для участников фирменный мерч МТС «Поколения М». И это еще не все призы: авторы творческих работ, загруженных на сайте проекта, получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.