Панорамное остекление и свой пруд: самые дорогие элитные квартиры Казани, кто их покупает

Кто-то предпочитает покупать такое жилье на первичном рынке недвижимости и обустраиваться там с нуля, а кто-то покупает на вторичном и сразу заселяется. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для начала стоит отметить, что в интернете в последнее время наблюдается большое количество объявлений о продаже элитного жилья на территории Казани, в основном на вторичном рынке недвижимости. Что касается последнего, то на сайте «Этажи.ком» зарегистрировано 2 155 актуальных предложений, где фигурируют именно элитные квартиры. А на «Авито.ру» и вовсе 9 524 анкеты, правда цены тут гораздо ниже и на элитное такое жилье не тянет, оно скорее среднестатистическое.

Тем не менее факт остается фактом. Казанская элита массово выкидывает свою недвижимость на рынок. При этом политическая ситуация в мире, как оказалось, совсем не причем.

- Еще ни один клиент не заявил о том, что хочет покинуть страну и поэтому спешит побыстрее продать квартиру, - рассказала «Комсомолке» частный риелтор Мария Крайнова. - Среди частых причин продажи недвижимости, в том числе и элитной, люди называют желание приобрести еще более комфортное жилье. Что же касается большого количества объявлений на сайтах, то их было не меньше и до возникновения непростой ситуации в мире, просто на этом не акцентировали внимание.

Что же касается выбора между первичным и вторичным рынка недвижимости, то тут дело в некоторых случаях вовсе не в нехватке денег у покупателей.

- Как правило, вторичное жилье приобретают клиенты, которые не хотят переплачивать деньги и тратить нервы на обустройство новой квартиры. И это отнюдь не означает, что они финансово менее состоятельны, чем те, кто предпочел новостройки, - отметила в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» риелтор Ирина Сазонова.

И действительно, покупка жилья, где все нужно делать с нуля это огромный стресс, который не каждому по силам пережить. Но вернемся к теме элитного жилья и рассмотрим самые дорогие варианты. Так, за что просят такие деньги?

199 000 000 РУБЛЕЙ

Как мы выяснили самая дорогая квартира в Казани продается на сайте «Ристейт.ру». Застройщик оценил пятикомнатную квартиру в Вахитовском районе на последнем 25 этаже и площадью 475 квадратных метров в 199 000 000 рублей. В объявлении нас заверяют, что речь идет о самом видовом пентхаусе в одном из роскошных жилых комплексов города. Также, например, в нем рассказывается об эксклюзивном дизайнерском ремонте и отделки из натурального камня.

К числу обещанных прочих прелестей можно также отнести пруд с форелью во дворе и лифт, который доставит вас прямо в квартиру. Что ж, за такие деньги для полного счастья осталось только отдельную ветку метро в спальню провести.

Вид и правда хороший, но придется еще повозиться с ремонтом. Фото: с сайта kazan.restate.ru

И СНОВА ПЕНТХАУС

Эксклюзивный однокомнатный пентхаус площадью 467,7 квадратных метра в доме на улице Шоссейная предлагают купить за 190 000 000 рублей. Из элитных удобств здесь, например, значатся свой фитнес клуб во дворе, бесшумные мегаскоростные лифты, витражное остекленение балконов, подземная парковка и общая терраса с видом на Кремлевскую набережную.

Кстати сказать, дом скорее похож на Нью-Йоркский небоскреб, чем на жилье. Поэтому напрашивается вопрос – а кто, собственно, купит там квартиру за такие бешеные деньги? Тем более, что размер средней зарплаты в Казани на крупных и средних предприятиях, по официальным данным на ноябрь, превысил 62 тысячи рублей. Красиво жить не запретишь, ипотека в помощь скажете вы. Да, но по ней тут платить придется чуть ли не миллион в месяц. И это еще минимум.

- Квартиры в нашем жилом комплексе обычно покупают владельцы крупных корпораций и чиновники высшего звена, - пояснила нам менеджер Наталья.

ЛЮКС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

- Такого шикарного вида вы не получите нигде, только здесь! – утверждается в объявлении о продаже квартиры в свободной планировке и панорамным остеклением в самом высотном жилом здании на улице Петербургская. За эти 300 квадратных метров просят ни много ни мало 82 500 000 рублей.

Покупателю сулят высокие потолки – 3,6 метра, высококачественную итальянскую отделку и большую террасу на крыше дома, где, согласно объявлению, жители будут ощущать себя в центре Вселенной. Ну, это, можно сказать, прямой намек на то, что квартиры в этом пентхаусе в основном для казанского бомонда.

Ну и по традиции. Жилье тут также можно взять в ипотеку, ежемесячная выплата по которой составит от 274 516 рублей в месяц. При этом платить придется десятилетиями. Может на вторичном рынке элитного жилья попроще будет?

Окна этих апартаментов выходят прямо на здание театра кукол «Экият». Фото: с сайта kazan.restate.ru

РЕМОНТ ПО ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ

Именно так звучит подзаголовок объявления на сайте по поиску недвижимости «Казанэтажи.ком».

Так, антуражная двушка на пятом этаже с площадью 93,5 квадратных метра в центре города на улице Касаткина с современным дизайнерским ремонтом обойдется в 51 900 000 рублей.

За это предлагают, например, высокие потолки, подземную и наземную парковку, бесшумный лифт, консьержа, круглосуточное видеонаблюдение и мебель от бывшего владельца, правда за нее нужно будет доплатить.

Это жилье расположено на пятом этаже дома с нерядовой архитектурой. Фото: kazan.etagi.com

В итоге можно сказать, что вторичный рынок такого жилья с такими ценами все равно держит рядовых казанцев в глубочайшем отдалении от элиты. Так, что не «Красиво жить не запретишь», а «Красиво жить не позволишь».