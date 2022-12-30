«Нам всем хочется, чтобы дети были счастливы»

Фото: предоставлено пресс-службой

Сотрудники казанского филиала «Ростелеком» в преддверии Нового года вновь стали волшебниками для юных жителей Казани. На этот раз заветные, а самое главное, полезные подарки вручили детям с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой сотрудники компании устроили праздник для воспитанников Центра досуга для инвалидов «Мечта».

Этот центр создан региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов Татарстана «Забота». Работает он исключительно за счет благотворителей и неравнодушных граждан.

- С «Ростелекомом» мы вместе второй год подряд. Они сами вышли на нас, - рассказывает о празднике президент «Заботы» Надежда Титова.

Как и в прошлом году, воспитанникам центра предложили написать Деду Морозу письма с пожеланиями, в которых бы указывались четкие характеристики подарков. По словам Титовой, подарки отличались в зависимости от возраста, а также особенностей здоровья: кому-то хотелось красивую пижаму, кто-то попросил боксерскую грушу, а кто-то загадал планшетный компьютер.

ЧТОБЫ ДЕТИ МОГЛИ РАЗВИВАТЬСЯ

Сотрудники татарстанского «Ростелекома» свою елку желаний проводят восемь лет подряд. По словам директора по персоналу филиала компании «Ростелеком» в Республике Татарстан Елены Кунаковой, сначала с коллективом посещали дом ребенка, затем исполняли заветные желания пациентов хосписа Анжелы Вавиловой, а последние годы работают с организацией «Забота».

- Всегда проводим представление и затем дарим подарки, которые дети заказывали Деду Морозу, - рассказывает собеседница.

Фото: предоставлено пресс-службой

Самое приятное, что коллектив компании делает все не для галочки, а во благо детей.

- Мы покупаем действительно дорогие подарки, которые помогут деткам жить полноценной жизнью и развиваться, - пояснила представитель компании.

Фото: предоставлено пресс-службой

И пока представители компании скромно смахивают слезы с глаз, родители вместе с детьми, не скрывая радости, рассматривали подарки.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Сын искренне обрадовался лыжам, хотя изначально я даже уговаривала его, - делится впечатлениями мама 11-летнего Рамазана Лейсан Халимова.

Фото: предоставлено пресс-службой

Рамазан - солнечный ребенок, а катание на лыжах - одно из любимых занятий. Однако из имеющихся лыж мальчик вырос и поэтому в последнее время мог лишь наблюдать за катающимися соседскими детьми.

Словно не веря своим глазам, получала подарок 9-летняя Элина. Как рассказала мама Резеда Полякова, у ее дочки, страдающей ДЦП, был страх упасть на улице.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Дочка ходит в обычную школу, на различные кружки и занятия танцами, но у нее всегда есть страх - отстать от группы или упасть. Часы она захотела сама - ей так комфортнее и спокойнее осознавать, что она может в любой момент позвонить мне или нажать кнопку экстренной помощи, поясняет выбор ребенка Резеда.

Определенные надежды на подарок от Деда Мороза возлагает и Венера Хадиева. Она уверена, что занятия музыкой и пением позволят ее сыну начать говорить. Поэтому в своем письме мальчик попросил о синтезаторе.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Анвар посещает занятия вокала, но поет он редко - только в экстремальных ситуациях, когда выходит на сцену, а так просто копит информацию. Решили, что с помощью музыки, играя на синтезаторе и, сын с удовольствием играл, но потом инструмент сломали, - рассказывает Венера.

А вот 12-летнему Ивану подарок от ростелекомовцев должен помочь развивать вестибулярный аппарат. Мальчику подарили лыжи и ботинки.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Попросили лыжи, потому что в прошлом году впервые попробовали поставить сына на лыжи и видно, что ему это было интересно. Он очень подвижный. Было столько удовольствия, поэтому решили попросить Деда Мороза, - рассказывает мама Ивана Мария Калугина.

«ГОРЖУСЬ СВОИМИ СОТРУДНИКАМИ»

К слову, подобные акции и праздники для детей в «Ростелекоме» устраивают не только в преддверии Нового года. Причем любые инициативы воспринимаются с большим энтузиазмом.

- Горжусь своими сотрудниками. Они открыты к таким мероприятиям. Например, в этом году письма от детей на елке и 10 минут не провисели. Коллектив быстро разделился на команды и разобрал все послания от детей. Помимо этого, ребята предложили докупить к подаркам что-нибудь дополнительно от себя. Нам всем хочется, чтобы дети были счастливы, - делится Елена Кунакова.

Несколько позже праздник придет и в семьи сотрудников «Ростелекома». Отложив рабочие дела, ребята переоденутся в Деда Мороза и Снегурочку и пойдут поздравлять детей сотрудников. Все будет как положено - с подарками и стихами.