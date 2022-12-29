Онлайн-гиды МТС будут сопровождать гостей Татарстана в новогодние праздники

В новогодние праздники ссылка на гид по Татарстану от МТС Travel будет приходить гостям региона в приветственном SMS-сообщении. В дальнейшем отдельные виртуальные путеводители появятся по столице Татарстана и по территории Казанского кремля.

В гиде собрана информация о знаковых для региона местах, традиционных блюдах местной кухни, необычных туристических маршрутах, представлены нестандартные варианты путешествий в малые города. Описаны древние загадки озера Кабан и современный город Иннополис, дом купца Ивана Михляева, в котором гостил и отмечал свое 50-летие Петр I, раскрыты гастрономические и языковые особенности, а также даны рекомендации от местных жителей и экскурсоводов.

Воспользоваться гидом МТС Travel по прямой ссылке могут также абоненты других операторов.

- По оценкам экспертов рынка, только с января по июнь этого года в Казани побывало свыше двух миллионов гостей. МТС Travel, одно из направлений нашей экосистемы, поддерживает туристическую отрасль региона, создавая новые сервисы для гостей и предпринимателей. Например, на новой платформе бронирования отелей уже представлено более 200 гостиничных объектов Татарстана. Цифровые путеводители сделают знакомство туристов с Татарстаном еще комфортнее. С помощью технологий Big Data мы выявляем самые популярные среди приезжих места и по этим локациям создаем отдельные подробные гиды. Одним из таких станет путеводитель по Казанскому кремлю - SMS со ссылкой на него будет приходить только тем абонентам, которые в поездке по Татарстану заинтересовались более подробным изучением нашей главной достопримечательности, — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Сервис будет постоянно дополняться новой информацией о достопримечательностях республики, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре края, мире татарского дизайна, гастрономии и другие.