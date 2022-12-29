«Южный парк» - перрон исполненных желаний

Последняя среда уходящего года выдалась неожиданно холодной. Но это не помешало жителям микрорайона «Южный парк» прийти на церемонию открытия новой железнодорожной платформы, чтобы лично поблагодарить всех, кто принимал участие в ее строительстве. Шутка ли! За несколько месяцев здесь появился особенный объект транспортный инфраструктуры, кардинально меняющий жизнь сразу трех крупных жилых комплексов - «Южный парк», «Времена года» и «Станция Спортивная»! Поэтому, несмотря на щиплющий щеки мороз и ледяной ветер, атмосфера на платформе «Южный парк» царила теплая и праздничная.

Первым к «южанам» обратился начальник Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, который отметил, что Татарстан для ГЖД - стратегический друг и верный партнер.

- В республике почти 6 млн пассажиров в год пользуются услугами пригородного железнодорожного транспорта, - сказал Сергей Дорофеевский. - Поэтому мы должны сделать всё, чтобы им было комфортно и удобно. Открытие этого уникального объекта позволит улучшить условия доставки пассажиров.

Термин «уникальный» прозвучал из уст руководителя ГДЖ не ради красного словца. Оказывается, строили новый остановочный пункт с применением специальных технологий, которые не только позволили возвести его в кратчайшие сроки, но и в дальнейшем помогут эксплуатировать перрон с минимумом затрат.

- Платформа выполнена из современных композитных материалов, а это простота сборки, долговечность, удобство и, конечно же, антискользящее покрытие, - уточнил важные детали начальник Центральной дирекции пассажирских обустройств - филиала ОАО «РЖД» Роман Цуканов. - И доступность для всех, включая маломобильные группы населения.

На новой платформе для удобства пассажиров размещены лайт-боксы с необходимой пассажирам информацией, смонтировано светодиодное освещение и есть два погодных модуля, лавочки и урны.

О том, что Российские железные дороги и наш регион на высоком уровне связывают долгие и плодотворные отношения, отметил в своем приветственном слове и министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов.

- Буквально в августе на встрече Сергея Александровича с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым был протокольно зафиксирован пункт о строительстве здесь новой платформы, - сказал он. - И вот сегодня в преддверии Нового года перрон был открыт. Прекрасно, когда инициатива выливается в такие результативные объекты.

Оказывается, открыть дополнительный остановочный пункт по ходу движения электрички из Казани в аэропорт и обратно попросили сами жители новых ЖК! Свое пожелание они адресовали сначала застройщику, а тот, в свою очередь, довел его до руководства РЖД. И даже принял активное участие в качестве партнера при обустройстве платформы.

Пока поезда в «Южном парке» будут останавливаться по привычному графику, но уже после 10 января вступит в силу новое расписание, подстраивающееся под нужды новых пассажиров.

- Мы живем в «Южном парке» с 2019 года, - рассказала корреспонденту «КП» многодетная мама Гульнара Гизетдинова. - И такое событие, как открытие остановочного пункта буквально в шаговой доступности от нашего ЖК, это большая радость для нас и важное подспорье в жизни. Машина в нашей семье есть, но в основном ею пользуется муж, а он постоянно в разъездах. А мне одной с маленькими детьми трудно ездить в Казань на автобусе. Особенно, если потом возвращаешься с покупками. Теперь же мы всегда сможем с комфортом съездить в столицу республики, тем более на носу новогодние праздники с множеством интересных мероприятий.