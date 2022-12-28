Тестирование будет обязательным при госпитализации или оказании медпомощи людям, с симптомами острых респираторных инфекций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 28 декабря, в силу вступило постановление Главного государственного санитарного врача России об обязательном тестировании на грипп и ОРВИ больных из "групп риска".

Кому обязательно проходить тестирование на грипп и ОРВИ

Тестирование будет обязательным при госпитализации или оказании медицинской помощи людям, с симптомами острых респираторных инфекций. В особенности это касается пациентов, находящихся в стационарах закрытого типа, людей с хроническими заболеваниями, старше 60 лет, а также детей до 6 лет.

Для жителей Чувашии тестирование будет бесплатным

На заседании Кабмина Чувашии глава Минздрава Владимир Степанов сообщил, что для жителей республики тестирование на грипп и ОРВИ будет бесплатным в рамках обязательного медицинского страхования.

- Это позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение. При этом исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию при наличии показаний, - подчеркнул Владимир Степанов.

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