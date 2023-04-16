В Йошкар-Оле на пожаре полицейские, несмотря на бушующее пламя, спасли инвалида

Правоохранители смогли прибыть к горящему дому раньше пожарных Фото: Олег ЗОЛОТО

В экстренные службы Йошкар-Олы поступило сообщение о том, что на улице Школьная горит одноэтажный дом с пятью квартирами. Сигнал о пожаре получила и дежурная часть отдела полиции №2. На место происшествия тут же выдвинулся патрульный экипаж – старший лейтенант Андрей Кузнецов, старший сержант Дмитрий Дубинин и прапорщик Алексей Яндулов.

Полицейские прибыли туда раньше пожарных. К ним присоединился и их коллега младший лейтенант Евгений Дубинин. У правоохранителя был выходной день. Он проживает рядом. Узнав о пожаре, мужчина тут же кинулся на помощь.

К этому времени почти все жильцы самостоятельно выбежали на улицу. Полицейские попросили их отогнать подальше от горящего дома припаркованные автомобили. В процессе они узнаю от людей, что в одной из квартир остался один жилец.

Вход внутрь здание уже перекрыло бушующее пламя, а из окон валил густой черный дым. Но это не остановило Дмитрия Дубинина и Андрея Кузнецова. Пока Алексей Яндулов не давал жильцам подойти на опасное расстояние к горящему дому, они подбежали к окну нужной им квартиры. Оно было уже разбито. Внутри полицейские увидели мужчину, который не мог спастись сам, так как является инвалидом.

Дмитрий Дубинин, прикрыв лицо курткой, через забрался в квартиру и через окно вытащил мужчину наружу. Андрей Кузнецов и Евгений Дубинин отнесли его в безопасное место, помощь медиков «скорой» не понадобилась. Полицейские успели вовремя. Больше в квартире они никого не увидели, поэтому отошли от дома, чтобы пожарные смогли приступить к его тушению.

- Открытое горение на площади около 200 квадратных метров было локализовано, а затем ликвидировано полностью, - отметили в пресс-службе МВД Марий Эл.

К сожалению, потом выяснилось, что в доме оставался еще один человек. Проживавшую там женщину никому не удалось спасти, она погибла в огне.

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