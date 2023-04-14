Накануне праздника в храмах Йошкар-Олы пройдет освящение пасхальной снеди. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

16 апреля верующие отметят Пасху - важнейшую дату в православном календаре, символизирующую победу жизни над смертью. В столице Марий Эл к празднику подготовили множество мероприятий. Рассказываем, где встретить Пасху в Йошкар-Оле в 2023 году.

Программа мероприятий на Пасху в Йошкар-Оле 16 апреля 2023 года

Акция «Подари радость на Пасху»

Православные добровольцы Марий Эл и Сестричество Йошкар-Олинской епархии ежегодно проводят благотворительную акцию. На собранные деньги приобретаются пасхальные подарки, куличи и сладости людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Сюда относятся дети-инвалиды и дети-сироты, многодетные малообеспеченные семьи, одинокие пожилые и бездомные люди.

Пожертвование можно сделать на сайте, принести подарки в социальный отдел Православного центра или в лавку храма Рождества Христова Йошкар-Олы.

Праздник «Светлая пасха» в Центральном парке культуры и отдыха

В ЦПКиО для гостей и жителей Йошкар-Олы подготовили целую праздничную программу:

10.00 - радио-музыкальная композиция «Открываем пасхе двери»

11.00 - детская анимационная программа «Пасхальные игры»

12.00 - открытый детский микрофон «Светлому празднику посвящается»

13.00 - театрализованное-игровое представление с ростовыми куклами «Пасха»

14.00 - концертно-развлекательная программа «С открытым сердцем, добрым словом!»

Пасхальная сельскохозяйственная ярмарка

В субботу, 15 апреля, в Йошкар-Оле пройдет Пасхальная сельхозярмарка. Торговые ряды развернутся на площади Ленина с 9.00 до 15.00.

Для горожан свои товары предложат местные производители, занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством. Кроме того, всех участников ярмарки ждет развлекательная программа, сообщает пресс-служба администрации Йошкар-Олы.

Освящение пасхальной снеди

Накануне праздника в храмах Йошкар-Олы пройдет освящение пасхальной снеди. Освятить пасхи, куличи, крашеные яйца можно будет в городских храмах заранее, в субботу 15 апреля:

- В Благовещенском соборе с 15.00 до 16.30;

- В Вознесенском соборе в 14.00;

- В Воскресенском соборе с 15.00 до 16.00;

- В храме Успения Пресвятой Богородицы в 16.00;

- В храме Рождества Христова в 9-м микрорайоне с 11.00 до 12.00;

- В Серафимовском храме в Дубках с 19.00 до 21.00;

- В храме иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» в Тарханово с 16:00 до 17:00.

Выставка «Земной град Иерусалим. Благодатный огонь».

Желающие могут посетить фотовыставку Георгия Безбородова «Земной град Иерусалим. Благодатный огонь». Автор работ – известный фотограф, член Союза Фотохудожников России, побывал в Иерусалиме 7 раз, переживал евангельские события на Страстной и Светлой седмицах, был свидетелем схождения Благодатного огня в храме Воскресения Христова.

С 12 по 18 апреля фотографии можно будет увидеть в Национальной гимназии искусств, а с 19 апреля по 30 апреля - в Колледже культуры и искусств. Вход - свободный.

В храмах Йошкар-Олы пройдут богослужения. Фото: ИВАНОВА Диана

Расписание богослужений в Йошкар-Оле на Пасху в 2023 году

14 апреля (Великая Пятница)

17.00 – Утреня с Чином Погребения Плащаницы в Благовещенском кафедральном соборе;

15 апреля (Великая Суббота)

6.30 – Литургия в домовом храме иконы Божией Матери «Троеручица».

16 апреля (Пасха)

00.00 – Ночное Пасхальное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе;

17.00 – Встреча Благодатного огня и Пасхальная вечерня в Благовещенском кафедральном соборе.