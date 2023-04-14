Накануне праздника в храмах Йошкар-Олы пройдет освящение пасхальной снеди.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
16 апреля верующие отметят Пасху - важнейшую дату в православном календаре, символизирующую победу жизни над смертью. В столице Марий Эл к празднику подготовили множество мероприятий. Рассказываем, где встретить Пасху в Йошкар-Оле в 2023 году.
Акция «Подари радость на Пасху»
Православные добровольцы Марий Эл и Сестричество Йошкар-Олинской епархии ежегодно проводят благотворительную акцию. На собранные деньги приобретаются пасхальные подарки, куличи и сладости людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Сюда относятся дети-инвалиды и дети-сироты, многодетные малообеспеченные семьи, одинокие пожилые и бездомные люди.
Пожертвование можно сделать на сайте, принести подарки в социальный отдел Православного центра или в лавку храма Рождества Христова Йошкар-Олы.
Праздник «Светлая пасха» в Центральном парке культуры и отдыха
В ЦПКиО для гостей и жителей Йошкар-Олы подготовили целую праздничную программу:
10.00 - радио-музыкальная композиция «Открываем пасхе двери»
11.00 - детская анимационная программа «Пасхальные игры»
12.00 - открытый детский микрофон «Светлому празднику посвящается»
13.00 - театрализованное-игровое представление с ростовыми куклами «Пасха»
14.00 - концертно-развлекательная программа «С открытым сердцем, добрым словом!»
Пасхальная сельскохозяйственная ярмарка
В субботу, 15 апреля, в Йошкар-Оле пройдет Пасхальная сельхозярмарка. Торговые ряды развернутся на площади Ленина с 9.00 до 15.00.
Для горожан свои товары предложат местные производители, занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством. Кроме того, всех участников ярмарки ждет развлекательная программа, сообщает пресс-служба администрации Йошкар-Олы.
Освящение пасхальной снеди
Накануне праздника в храмах Йошкар-Олы пройдет освящение пасхальной снеди. Освятить пасхи, куличи, крашеные яйца можно будет в городских храмах заранее, в субботу 15 апреля:
- В Благовещенском соборе с 15.00 до 16.30;
- В Вознесенском соборе в 14.00;
- В Воскресенском соборе с 15.00 до 16.00;
- В храме Успения Пресвятой Богородицы в 16.00;
- В храме Рождества Христова в 9-м микрорайоне с 11.00 до 12.00;
- В Серафимовском храме в Дубках с 19.00 до 21.00;
- В храме иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» в Тарханово с 16:00 до 17:00.
Выставка «Земной град Иерусалим. Благодатный огонь».
Желающие могут посетить фотовыставку Георгия Безбородова «Земной град Иерусалим. Благодатный огонь». Автор работ – известный фотограф, член Союза Фотохудожников России, побывал в Иерусалиме 7 раз, переживал евангельские события на Страстной и Светлой седмицах, был свидетелем схождения Благодатного огня в храме Воскресения Христова.
С 12 по 18 апреля фотографии можно будет увидеть в Национальной гимназии искусств, а с 19 апреля по 30 апреля - в Колледже культуры и искусств. Вход - свободный.
В храмах Йошкар-Олы пройдут богослужения.
Фото: ИВАНОВА Диана
14 апреля (Великая Пятница)
17.00 – Утреня с Чином Погребения Плащаницы в Благовещенском кафедральном соборе;
15 апреля (Великая Суббота)
6.30 – Литургия в домовом храме иконы Божией Матери «Троеручица».
16 апреля (Пасха)
00.00 – Ночное Пасхальное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе;
17.00 – Встреча Благодатного огня и Пасхальная вечерня в Благовещенском кафедральном соборе.