Одной из причин отмены называются происходящие в мире события. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первомайские демонстрации давно стали традицией для россиян. В этот день проходят митинги, шествия, на которых люди выражают солидарность с трудящимися по всему миру и готовность бороться за свои права. Рассказываем, пройдет ли демонстрация 1 мая 2023 года в Чебоксарах.

Будет ли демонстрация 1 мая 2023 года в Чебоксарах

Власти Чувашии в 2023 году решили отказаться от традиционного первомайского шествия, заменив его работой тематических площадок на предприятиях. Об отмене демонстрации 1 мая сообщается на официальном портале органов власти республики.

Тем не менее, совсем без торжеств в этот день не обойдется. Так, соответствующие мероприятия будут проведены в четырех районах Чебоксар: Московском, Калининском, Ленинском и Заволжье. Для тех, кто будет на работе, они пройдут в формате онлайн-трансляций.

Причины отмены демонстрации 1 мая 2023 года в Чебоксарах

Инициатива не проводить масштабное первомайское шествие поступило от руководителя Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов Анатолия Коршунова. По его мнению, это позволит обеспечить безопасность горожан во время массовых мероприятий.

Одной из причин отмены называются происходящие в мире события, которые, по мнению Коршунова, требуют осторожности и избегания любых провокаций. Также одна из причин - это то, что немалая часть местных жителей в этот день будут находиться на работе.

В свою очередь, глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что в этот день важно почувствовать единение и солидарность всех трудящихся республики. Он также отметил необходимость общения жителей друг с другом в праздник.

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