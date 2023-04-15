В Пасху в Чебоксарах запланирована обширная культурная программа. Фото: ИВАНОВА Диана

Пасха в Чебоксарах 2023 приходится на 16 апреля. Многие православные христиане встретят Светлое Христово Воскресенье в храмах чувашской столицы. В этот день в городе также запланирована обширная культурная программа. Рассказываем, где встретить Пасху в Чебоксарах в 2023 году.

Программа мероприятий на Пасху в Чебоксарах 16 апреля 2023 года

Тематический день в Парке имени Николаева

В 11.00 для детей пройдет мастер-класс в технике аппликация «Пасхальная курочка», а в 12.00 гостей и жителей Чебоксар приглашают на тематический день в парке «Пасха светлая пришлая».

XVI Республиканский православный фестиваль воскресных школ Чебоксарско-Чувашской епархии «Пасхальная радость»

Фестиваль пройдет 6 мая в 12.00 в Национальной библиотеке Чебоксар. На сцене выступят хоры воскресных школ, солисты и ансамбли с музыкальными номерами вокального и инструментального направления, а также чтецы духовных произведений.

Желающим выступить необходимо прислать заявку до 24 апреля на электронную почту culture.cheb@mail.ru.

Участникам также предлагают прийти с подарками, чтобы обменяться ими во время праздника - это могут быть пасхальные сувениры, открытки, сделанные своими руками или сладости.

IX республиканский фестиваль «Пасхальный Благовест» имени митрополита Варнавы (Кедрова)

Чебоксарская детская школа искусств №1 организует IX республиканский фестиваль «Пасхальный Благовест» имени митрополита Варнавы (Кедрова), который пройдет уже 20 апреля. Фестиваль состоит из двух частей: музыкально-театральной и художественной.

Выступить могут солисты, дуэты, ансамбли, коллективы, хоры и оркестры, в том числе из отдаленных районов республики. Для участия необходимо внести благотворительный взнос от 50 рублей.

Конкурс изобразительного искусства и художественно-прикладного мастерства «Пасха красная»

В Чебоксарах проводится Республиканский детско-юношеский конкурс изобразительного искусства и художественно-прикладного мастерства. Участниками конкурса являются учащиеся воскресных, общеобразовательных, художественных школ, школ искусств, воспитанники детских и молодежных творческих студий, а также студенты учреждений СПО. Работы принимаются до 14 апреля включительно.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Живопись», «Пасхальная открытка», «Пасхальная композиция». Лучшие работы будут выставлены в отделе русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея и в Национальной библиотеке Чувашии.

Расписание богослужений на Пасху в Чебоксарах в 2023 году

15 апреля, Введенский кафедральный собор

02.00 - Утреня с погребением Святой Плащаницы. Литургия. Великая суббота.

16 апреля, Введенский кафедральный собор

В ночь с 15 на 16 апреля, начало в 23.30 - Полунощница. Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия. Светлое Христово Воскресение.

17.00 - Великая вечерня. Соборное служение духовенства епархии.

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