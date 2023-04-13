Пасха в 2023 году отмечается 16 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В один из главных христианских праздников в Казани аномального тепла не предвидется. Рассказываем подробно, какая погода будет на Пасху 2023 в Казани.

Какая погода будет на Пасху 2023 в Казани

В преддверии Пасхи-2023, 15 апреля, в Казани ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ночью будет северо-восточный ветер местами порывами до 17-22 метров в секунду, а днем - до 15-17 метров в секунду. В ночные часы термометры покажут от -2 до -7 градусов, а где-то и до -10 градусов, днем - от 4 до 9 градусов тепла.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 16 апреля облачная, сухая погода сохранится. Ночью температура воздуха будет в пределах от 0 до -5 градусов, местами - до -8 градусов. Днем воздух максимум прогреется до +13 градусов. Ожидается северо-восточный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Погодные приметы на Пасху 2023 в Казани

Если в Светлое воскресенье будет облачная погода, то следует ждать прохладного лета, так считали наши предки. Ясный и солнечный день, наоборот, сулит теплое лето и обильный урожай.

Если к Пасхе весь снег растает, урожай также будет большим. При этом холодный ветер является предвестником хороших событий.

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