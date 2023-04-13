Рвут мешки и не вывозят: жители Татарстана жалуются на мусорщиков

Мусор из порванных мешков разлетается по улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители частного сектора Тукаевского района Татарстана жалуются на некачественный вывоз мусора. По их словам, отходы зачастую забирают выборочно. Бывают ситуации, когда непрозрачные мешки работники компании, которая занимается вывозом мусора, рвут и оставляют на месте.

- Они делают это для того, чтобы проверить содержимое мешков. Видимо, считают, что внутри может быть трава. Но мы прекрасно знаем, что растительные отходы мусоровоз не забирает и не выставляем их для него. В мешке не было ничего запрещенного, но мусорщик почему-то порвал его и оставил на месте, - рассказывает житель поселка Новый Тукаевского района. – Потом этот мусор из-за ветра разлетается по улице. Такие случаи далеко не единичные, многие сельчане жалуются на такие ситуации.

В пресс-службе компании «Гринта» нам подтвердили, что такие случаи действительно бывают. К примеру, только на днях звонила жительница района и жаловалась, что мусорщики порвали ей мешок.

- Приносим извинения. Проведем беседу с данным сотрудником, - прокомментировал пресс-секретарь «Гринты» Ильдус Шакирзянов.

В компании пообещали обсудить этот вопрос на встрече с руководством транспортного предприятия, которое обслуживает Тукаевский район.

Траву можно вывезти за отдельную плату

А вот к растительным отходам в «Гринте» действительно относятся отрицательно. Многие жители частного сектора выносят в мешках траву, ботву или ветки, а это не считается твердыми коммунальными отходами.

- Оплачиваемая населением услуга регоператора не распространяется на ботву, древесные остатки, ветки и прочие подобные отходы. Огородный растительный мусор из-за своего объема быстро заполняет любой контейнер и не оставляет места для ТКО. Региональный оператор часто просто вынужден вывозить их, чтобы не допустить мусорных завалов. Для этого мусоровозам приходится делать дополнительные рейсы, и время обслуживания населенных пунктов значительно увеличивается, - объясняет Шакирзянов.

В компании советуют жителям частного сектора самостоятельно утилизировать растительные отходы – с помощью компостной ямы или сжигать после окончания особого противопожарного режима и при соблюдении всех необходимых правил.

- Если же этот вариант не подходит, то огородный мусор можно вывезти, заключив отдельный договор с компанией-перевозчиком. Важно, чтобы этот перевозчик имел необходимую лицензию – для исключения риска сваливания груза на несанкционированные свалки.

Ранее мы сообщали, что «Гринту» возглавила 37-летняя Евгения Фагимова.

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