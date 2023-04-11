ЧЭСК инвестирует свыше двух миллиардов рублей в энергетику республики

Руководитель региона отметил, что Правительство Чувашии и Чувашская энергосбытовая компания тесно сотрудничают при реализации нескольких инвестиционных проектов стоимостью более двух миллиардов рублей, о чем свидетельствует подписанное в июне 2022 года соглашение. Только в первый год в развитие энергетического комплекса Чувашии было инвестировано 123 млн рублей. Документ предполагает взаимодействие в части развития энергетической отрасли, создания комфортной инфраструктуры по клиентскому обслуживанию населения, а также реализации социальных проектов в области экологии и спорта.

Глава Чувашии поблагодарил энергетиков за труд, отметив, что энергосистема республики демонстрирует постоянный рост, развивается и технологически совершенствуется, что напрямую сказывается и на всем промышленном и экономическом потенциале региона.

- Все эти положительные изменения достигнуты в результате упорного труда ветеранов предприятия и его сотрудников. 470 человек, которые сегодня создают историю предприятия и приумножают его традиции, их профессионализм и накопленный опыт позволяют успешно справляться с самыми серьезными задачами, - заявил Олег Николаев.

Началом большого пути по созданию основы ESG-стратегии в области электротранспорта Олег Николаев назвал открытую в этом году первую станцию для электромобилей с быстрой зарядкой, до конца года в республике появится еще две.

Еще одно направление сотрудничества – развитие розничной генерации.

- На родине нашего земляка, третьего космонавта СССР Андрияна Николаева в с. Шоршелы Мариинско-Посадского муниципального округа будет строиться пилотный энергоцентр мощностью 2 МВт. За счет этого мы обеспечим не только надежность и сохранение потребляемой электроэнергии, но и «вольемся» в зеленую повестку, держим курс на устойчивое развитие региона, - сказал глава республики.

Подобный энергоцентр мощностью 10 МВт планируется в 2024 году в Канаше, а также в других муниципальных округах.

Кроме того, предполагается установка интеллектуальной системы учета электрической энергии. Будет создан современный единый информационно расчетно-кассовый центр (ЕИРКЦ), который поможет улучшить качество обслуживания потребителей, ускорить процесс обмена данными между организациями.

- Начиная деятельность по управлению Чувашской энергосбытовой компанией, мы поставили для себя цель сохранить все хорошее, что было в компании, бережно отнестись к прошлому, возродить старые добрые традиции и привнести новое. Во многом мы достигли поставленных целей. Будем и дальше стремиться к созиданию на благо Чувашской Республики и ее жителей, - подчеркнула генеральный директор ГК «Трансэнергопром» Елена Климашевская.