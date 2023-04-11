Партнер ГК «ЕКС», «Дорогобужкотломаш», презентовал свой потенциал в Татарстане

Фото: Анна Князева

Первый опыт участия оказался удачным: потенциал компании презентован руководству Татарстана, заключено соглашение о сотрудничестве с ведущим отраслевым вузом региона, кроме того предприятие поделилось опытом развития импортозамещения с крупнейшими энергетическими компаниями страны.

Фото: Анна Князева

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Компания представила свою перспективную импортозамещающую разработку: котлоагрегат, созданный на базе котла «Днепр-2500» Председатель совета директоров «ЕКС» Максим Крылов рассказал о потенциале «Дорогобужкотломаша» главе правительства Татарстана Алексею Песошину, руководителю минпромторга региона.

Фото: Анна Князева

- «Дорогобужкотломаш» активно включился в процесс импортозамещения, выполнена серьезная работа, ее результатом стало оборудование на стенде компании. Предприятие рассчитывает активно развивать взаимодействие с Татарстаном, - подчеркнул Крылов.

«Дорогобужкотломаш» связывают с Татарстаном десятилетия сотрудничества. Предприятие работает на рынке с 1962 года, более чем за 6 десятилетий республика получила порядка 120 котлов совокупной мощностью 4200 МВт, которой достаточно для теплоснабжения 42 млн кв.м жилья. Надежное и долговечное оборудование, смоленского производства успешно эксплуатируется в республике. Среди ключевых заказчиков – компания «Татэнерго», в рамках дальнейшего сотрудничество с которой планируется модернизация действующих котельных для увеличения их КПД и повышения экологичности.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Залог успешного развития любой компании – наличие творческих квалифицированных специалистов. С целью укрепления кадровой базы, компания будет взаимодействовать с Казанским государственным энергетическим университетом (КГЭУ). В рамках форума «Дорогобужкотломаш» подписал с вузом соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и практики. По мнению первого заместителя гендиректора «Дорогобужкотломаша» Александра Борцова, это позволит расширить интеллектуальную базу компании. Университет также заинтересован в укреплении связей с новым индустриальным партнером. Целью взаимодействия станут разработка и внедрение в образовательный процесс современного отечественного оборудования, развитие инновационных технологий обучения. Одним из перспективных форматов может стать создание на базе КГЭУ конструкторского бюро для реализации интеллектуального потенциала студентов. Планируются совместные фундаментальные и прикладные научные исследования, научные мероприятия.

Сотрудничество с вузом началось с экскурсии на котельную «Азино», обслуживающую микрорайон с населением 140 тыс. человек. Представители «Дорогобужкотломаша», побывали здесь со студентами - третьекурсниками КГЭУ. Осенью прошлого года здесь начал работать третий водогрейный котел КВГМ-116-150 мощностью 116,3 МВт смоленского производства. За счет модернизации общая тепловая мощность котельной выросла, достигнув 460 Гкал/час.

Смоленские специалисты рассказали о технических возможностях котла, его преимуществах. Студенты узнали о принципах работы котельной, организации здесь систем диспетчеризации и автоматизации управления. Будущие профессионалы в ходе знакомства с оборудованием, увидели, как они в недалеком будущем смогут применять полученные знания на практике. Специалисты котельной отметили, что сотрудничество с «Дорогобужкотломашем» в области модернизации оборудования продолжается, все технические вопросы решаются оперативно.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Сотрудники «Дорогобужкотломаша» пригласили студентов КГЭУ на производство в Смоленскую область. Не исключено, что студенты-энергетики после прохождения практики свяжут с предприятием свою судьбу.

Во второй день форума делегация смоленского предприятия приняла участие в конференции «Импортозамещение в энергетической отрасли: вызовы и новые возможности», проходившей на площадке форума. В мероприятии участвовали крупные отраслевые компании. Руководитель службы поддержки продаж «Дорогобужкотломаша» Игорь Дендеря в своем докладе рассказал о реализации программы импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе на примере своего предприятия, новых возможностях разработки российского оборудования и отечественных комплектующих. Курс на импортозамещение компания взяла еще в 2020 году, нынешняя ситуация показала, что это было верное решение.

Завершился форум в Казани молодежным днем, гости из Смоленской области приняли участие во встрече с победителями программы «Студенческий стартап». Представители «Дорогобужкотломаша» рассказали о возможностях предприятия для студентов и молодых талантливых специалистов. Оно открыто для сотрудничества и перспективных технических предложений, которые помогут повысить конкурентоспособность продукции.