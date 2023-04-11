Индекс борща в Казани на апрель 2023: продуктовый набор подорожал

В этом месяце снизилась цена на картофель, капусту, лук, морковь, курицу, сметану. Фото: индекс-борща.рф

Индекс борща в Казани последние два месяца практически не меняется. В текущем месяце сварить этот суп горожане могут за 117 рублей 61 копейку. Такую статистику на апрель 2023 года для столицы Татарстана приводит сайт индекс-борща.рф.

Какие продукты берутся в расчет

Для классического рецепта борща на четырех человек необходимо: 350 граммов картофеля, 200 граммов капусты, 80 граммов лука, 80 граммов моркови, 130 граммов свеклы, 6 граммов чеснока, 500 граммов курицы, 100 граммов сметаны и 200 граммов хлеба.

Где смотрят цены для индекса борща в Казани

Цены смотрят в популярных супермаркетах эконом-класса и магазинах местных дискаунтеров. Вместе с тем при составлении рейтинга учитывают самый дешевый вариант продуктов. Цены замеряются раз в месяц, во время первой недели.

Какие средние цены на борщ по России

В рейтинг вошли 36 российских городов. В среднем по стране поесть это блюдо можно за 147 рублей 16 копеек. Самый дешевый суп все также готовят в Волгограде - за 96 рублей 48 копеек. Самые дорогие продукты для борща покупают в Анадыре - 432 рубля 7 копеек. Индекс борща Казани в этом рейтинге разместился на 22 месте.

Как изменился индекс борща в Казани на апрель 2023

Индекс борща в Казани в рейтинге за апрель 2023 года переместился с 28 на 22 место в топе по дороговизне продуктов. Дешевле подкрепиться этим блюдом можно в 14 городах, в том числе Волгограде, Саратове, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.

Стоимость продуктового набора для борща в Казани подорожала всего на 1 рубль 42 копейки. Вместе с тем снизилась цена на картофель, капусту, лук, морковь, курицу, сметану, но возросла стоимость свеклы, чеснока и хлеба.

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