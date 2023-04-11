Ведется реконструкция и строительство мостов на самой загруженной трассе в регионе

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По информации Росавтодора, специалисты уже приступили к строительству нового трехпролетного моста протяженностью 160 метров. На участке ведутся работы по устройству четырех опор.

Пролетное строение нового моста соберут из металлических конструкций общей массой около 800 тонн. Затем специалисты уложат гидроизоляцию, которая надежно защитит конструкции от коррозии и двухслойное покрытие из асфальтобетона.

Когда движение будет перепущено на новый мост, строители приступят к реконструкции старого искусственного сооружения 1980 года постройки. После завершения работ водители будут проезжать мост по четырем полосам вместо двух, существующих сейчас. Это значительно увеличит безопасность для транспорта на этом участке.

Реконструкция участков трассы М-7 в Татарстане ведется в рамках реализации скоростного маршрута «Казань – Екатеринбург». Их общая протяженность составляет 96,4 км. Реконструкция позволит более чем в два раза повысить пропускную способность дороги и увеличить скоростной режим. Согласно проекту на участке предстоит расширить количество полос с двух до четырех, построить и реконструировать 10 транспортных развязок и 11 путепроводов, которые обеспечат комфортный и безопасный выезд на федеральную дорогу, устранив существующие пересечения в одном уровне, 6 мостов протяженностью от 47 до 223 метров и 19 надземных пешеходных переходов.

Статистика, собираемая «Платоном», в частности информация о загруженности трасс, позволяет Росавтодору более точно планировать ремонт и расширение дорог. Согласно рейтингу, формируемому на основе юридически значимых данных госсистемы «Платон», М-7 – вторая по загруженности дорога среди всех федеральных трасс. На «Волгу» приходится почти 5% пробега 12-тонных грузовиков.

Государственная система «Платон» - один из крупных источников финансирования Федерального дорожного фонда для ускорения ремонта федеральных дорог и мостов. На сегодняшний день грузоперевозчики внесли в систему более 220 млрд рублей. За 7 лет работы с помощью средств от системы «Платон» построено и отремонтировано сотни мостов и тысячи километров дорог.

Одним из крупнейших объектов стал Борский мост в Нижнем Новгороде. На строительство сооружения, а также развязок и прилегающих к нему дорог, из федерального бюджета было выделено более 5,7 млрд руб., из них 3,6 млрд — за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через госсистему «Платон». Участок трассы Р159 «Нижний Новгород — Шахунья — Киров», на котором построен Борский мост, соединяет транспортные потоки, проходящие через центр Приволжского федерального округа на север в сторону Кировской области, Республики Коми, а также Марий Эл и других регионов страны.

Сегодня к системе «Платон» подключились уже более 777 тысяч российских и иностранных предпринимателей, которые зарегистрировали более 1,7 млн фур, в частности, все грузоперевозчики Приволжья, отмечают в компании-операторе. В лидерах по регистрации транспортных средств в регионе – Татарстан (56 тыс. грузовиков), Самарская (28 тыс.), Нижегородская (27 тыс.), Саратовская (17 тыс.) и Оренбургская области (15 тыс.).

Транспортная отрасль генерирует и собирает много данных, особенно это актуально для государственных систем. Цель государства - обеспечить обработку данных и аналитику для управления сложными системами и для моделирования транспортных потоков в реальном времени. Система «Платон» - единственный источник достоверной информации о рынке автомобильных грузоперевозок. Юридически значимые данные, собираемые «Платоном», позволяют анализировать целый ряд параметров: от фактической структуры рынка до интенсивности грузоперевозок по дням недели и определения самых загруженных федеральных трасс, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

По мнению главного аналитика Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрея Ионина, данные, собираемые системой «Платон», и цифровые решения, в нее заложенные, позволяют выстроить целую систему потребительских и государственно ценных сервисов. Например, данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платон», позволяют видеть объективную картину движения грузов и тем самым реальную экономическую ситуацию в регионе. А от мониторинга в реальном времени логистических автомобильных потоков можно перейти к управления ими экономическими методами, а не ограничениями, штрафами или разрешениями.