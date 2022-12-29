Люди, без которых невозможна была бы работа Центра проктологии и хирургии «Золотое свечение»

Болезни желудочно-кишечного тракта, в том числе толстой кишки, конечно, легче предупредить, чем лечить после обострения. Особенно сейчас, когда у нас есть возможность проверять свой организм без очередей, беготни из кабинета в кабинет и неприятных ощущений. Ведь в Казани работает огромное количество медицинских клиник с отменными специалистами и современным оборудованием. Одна из таких, заслуживших доверие и любовь не только местных жителей, но и жителей других регионов, - Центр проктологии и хирургии «Золотое свечение» на улице Восход.

Люди доверяют «Золотому свечению» и его врачам уже восемь лет. Но что насчет «серых кардиналов», без которых работа любой медицинской клиники была бы невозможна? Это медсестры, администраторы и операторы колл-центра. Они помогают врачам, следят за расписанием, консультируют, а порой и просто поддерживают.

АДМИНИСТРАТОР ИЛЬМИРА

- У нас всегда был хороший поток клиентов. Этому не в последнюю очередь способствуют и хорошая ценовая политика, и специальные предложения от клиники, - отмечает администратор «Золотого свечения» Ильмира. - У нас есть программы, при которых прохождение специалистов становится дешевле. Например, «ФГДС + УЗИ + гастроэнтеролог». Есть также выгодная программа по УЗИ, когда специалист смотрит сразу несколько органов.

Ильмира всегда готова рассказать подробнее об актуальных предложениях клиники, а также подобрать наиболее удобное время для пациента. Особенно если его проблема не терпит отлагательства. Кроме того, она может подсказать, какие именно документы нужно собрать для возврата части потраченных на лечение средств.

Ильмира работает в клинике уже несколько лет и признается, что коллектив стал ей второй семьей. Такими же близкими для нее становятся и постоянные клиенты.

- Есть те, кто приезжает к нам из соседних городов и даже других регионов. Они рассказывают о нас родным и друзьям, и те тоже выбирают нас, - замечает она.

ОПЕРАТОР ГАЛИНА

Галина работает оператором в колл-центре «Золотого свечения» с момента его открытия. Говорит, сначала они с коллегами ютились в небольшом помещении клиники, а теперь переехали в более просторное, собственное.

Колл-центр принимает звонки как пациентов, так и тех, кто еще не бывал в клинике. Специалисты рады ответить на любые вопросы, касающиеся здоровья, а также подсказать, к какому специалисту лучше всего обратиться, чтобы не терять времени зря. Бывают, правда, и менее ожидаемые темы для разговоров.

- Как-то раз я объясняла девушке, что в походе к специалисту-мужчине нет ничего зазорного. Он такой же врач, как и специалист-женщина. После нашего разговора пациентке стало куда спокойнее, - признается Галина. - А бывает, что звонят, но стесняются рассказать, что именно их тревожит. С такими тоже можем найти общий язык.

Галина и ее коллеги готовы раз за разом напоминать о важности проведения тех или иных процедур и поддерживать в случае возникновения у звонящих деликатных проблем.

МЕДСЕСТРА АЛЬБИНА

Альбина работает в «Золотом свечении» все эти восемь лет, что оно существует. Сейчас она медсестра эндоскопического кабинета. Помогает врачам во время процедур, знает все об оборудовании, используемом в ходе профилактики и лечения, а также готова помочь пациентам в оформлении больничных листов.

- ФГДС нужно делать раз в год всем, потому что это онкопоиск. Колоноскопию важно проходить как минимум раз в пять лет после 40 лет, - говорит она. - ФГДС и колоноскопия у нас в клинике проводятся под наркозом. Удаление новообразований производится радиоволной, в результате чего процесс заживления проходит быстрее и практически не образовывается рубцов.

Ни Альбина, ни кто-либо из ее коллег, о которых мы говорили в этом материале, не жаждет известности. Они рады качественно делать свою работу и приносить пользу пациентам. Вероятнее всего, именно поэтому последние и выбирают «Золотое свечение».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия Л041-01181-16/00347819 от 26.03.2020

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