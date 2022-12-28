Детей необычным способом поздравили Дед Мороз, Зайчик и Снегурочка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Для сотрудников МЧС Татарстана предновогодняя пора - это не только время усиленной работы, но и время примерить на себя роль сказочных персонажей. В преддверии праздника они необычным способом поздравили маленьких пациентов онкоцентра ДРКБ - спустились с крыши в окна, нарядившись в Деда Мороза, Снегурочку и Зайчика. Это было сделано в рамках акции «Новогодний десант».

Запели песню

Подарить новогоднее настроение и скрасить будни детей, проходящих долгое лечение, помогли спасатели Казанского ПСО МЧС России и студенты-спасатели ВСКС Татарстана. С применением альпинистского снаряжения они спустились с крыши семиэтажного здания больницы по заранее подготовленному маршруту, где на третьем и четвертом этажах через окна их увидели дети.

Ребята махали неожиданно появившимся гостям, тянули руки и пытались пообщаться с ними. В один момент люди, которые собрались у больницы, и сами сказочные персонажи запели песню «Маленькой елочке холодно зимой». Ребята и их родители в палатах тоже подхватили известную новогоднюю композицию.

Ребята махали неожиданно появившимся гостям, тянули ручки и общались с ними. Фото: пресс-служба мэрии Казани

После спуска сказочные персонажи встретились с маленькими пациентами онкоцентра ДРКБ лично и вручили им сладкие новогодние подарки.

СПРАВКА

«Новогодний десант» – акция, которая ежегодно проводится по всей стране. В Казани она проходит уже в третий раз. В 2021-ом ее также провели перед Новым годом, а второй раз – летом, в День защиты детей.

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