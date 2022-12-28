ЕНС с личным кабинетом удобнее

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ЕНП – денежные средства, перечисленные налогоплательщиком в бюджетную систему РФ на счет УФК с указанием всего двух реквизитов: ИНН и суммы платежа. Является аналогом электронного кошелька.

ЕНС - форма учета налоговыми органами денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа (ЕНП) и (или) признаваемых в качестве ЕНП; и денежного выражения совокупной обязанности.

С введением института ЕНС устанавливаются для бизнеса единые сроки представления деклараций (расчетов) / уведомлений и уплаты налогов: 25 числа подача деклараций (расчетов)/уведомлений, 28 числа срок уплаты.

Распределение денежных средств будет проведено в определенном порядке: сначала зачтут недоимку по налогам, взносам и сборам, затем текущие начисления по ним, далее долги по пеням, по процентам и в последнюю очередь долги по штрафам. При этом, в каждой группе начинать зачет будут с суммы, которая образовалась или должна быть внесена ранее других.

С введением института ЕНС впервые предусматривается возможность видеть налогоплательщикам состояние расчетов с бюджетом одними глазами с налоговым органом, то есть налогоплательщику дается полный доступ к информационным системам налоговых органов, он будет полностью информирован о том, какие у него прошли начисления, как и куда зачлись платежи, увидеть информацию по срокам уплаты предстоящих начислений, а также свое отрицательное или положительное сальдо.

Также предусматривается возможность интеграции с системами плательщиков по открытому API, в связи с чем плательщик в своей учетной системе сможет получить информацию, аналогичную той, которую видит на своем компьютере налоговый инспектор.

Использование Личного кабинета налогоплательщика при введении института ЕНС имеет следующие преимущества:

- пополнение ЕНС через формирование платежного поручения или оплата банковской картой, в том числе пополнение ЕНС за третьих лиц;

- просмотр сведений о состоянии ЕНС, предстоящих платежах в разрезе налоговых обязательств, задолженности по видам обязательств с детализацией, процедур взыскания, в разрезе сформированных налоговыми органами документов;

- формирование уведомлений об исчисленных суммах;

- получение справки о сальдо ЕНС, справки об исполнении обязанностей, подача заявлений на отсрочку, рассрочку и т.д.

Таким образом, имеет смысл до конца текущего года стать пользователями Личных кабинетов. С порядком предоставления доступа к Личному кабинету можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе lkfl2.nalog.ru.