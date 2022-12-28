Жители и гости Йошкар-Олы смогут посетить балет, интерактивную игровую программу и фотопрогулку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До Нового года 2023 остались считанные дни. В преддверии праздника мы составили для вас большую подборку, в которой рассказываем, какие мероприятия будут в Йошкар-Оле 31 декабря, как ограничат движение транспорта, где запускать салют и о том, какая погода ожидает нас в новогоднюю ночь.

Какие мероприятия будут в новогоднюю ночь 2023 в Йошкар-Оле

31 декабря в рамках фестиваля "Марийская зима детям", в театре оперы и балета им. Сапаева в 16.00 покажут балет "Щелкунчик". В Центральном парке культуры и отдыха с 14.00 до 16.00 пройдет новогодняя фотопрогулка, а на площади им. Ленина для всей семьи пройдет интерактивная игровая программа "Хоровод под Новый год" - в 12.00 и в 18.00.

Как ограничат движение транспорта в Йошкар-Оле в новогоднюю ночь 2023

В связи с проведением новогодних мероприятий в столице Марий Эл временно ограничат движение. В субботу, 31 декабря, с 17.00 до 22.00 будут перекрыты: Ленинский проспект (участок от улицы Комсомольской до улицы Волкова); улица Комсомольская (участок от Ленинского проспекта до въезда на парковку театра им. Шкетана); улица Волкова (участок от улицы Гоголя до Ленинского проспекта).

Где запускать салют в новогоднюю ночь 2023 в Йошкар-Оле

На территории Йошкар-Олы до 9 января действует особый противопожарный режим, чтобы снизить риск происшествий в новогодние праздники. Запускать салют и другие виды огневых эффектов нельзя на объектах отдыха, общественного питания, в культурно-развлекательных учреждениях и в местах массового скопления людей.

Кроме того, нельзя проводить культурно-массовые мероприятия на объектах, нарушающих требования пожарной безопасности и несущих угрозу для жизни и здоровья людей. Запрещается также продавать пиротехнические изделиями у общеобразовательных учреждений (не ближе чем 100 метров).

На территории Йошкар-Олы до 9 января действует особый противопожарный режим. Фото: Иван МАКЕЕВ

Какая погода будет 31 декабря в Йошкар-Оле

По прогнозам Гидрометцентра России, 31 декабря ожидается облачная погода с кратковременным снегом. Ночью столбики термометров опустятся до -10 градусов, днем - до -7 градусов. В саму новогоднюю ночь, 1 января, выпадет небольшой кратковременный снег. Температура воздуха составит -8 градусов.

Как будут работать больницы Йошкар-Олы в новогоднюю ночь 2023

В Поликлинике №2 в субботу, 31 декабря, терапевт будет принимать с 8.00 до 15.00. В Семеновской врачебной амбулатории по этому же графику будут работать терапевт и педиатр.

Поликлиника №3 Йошкар-Олинской горбольницы будет открыта с 8.00 до 15.00. Процедурный и прививочный кабинеты работают с 8.00 до 12.00. Врач-хирург будет принимать в поликлинике №1 с 8.00 до 14.00. Поликлиника №4 работает с 8.00 до 15.00.

В Медико-санитарной части №1 стационар будет работать с 8.00 до 16.00. Здесь также будет оказываться неотложная помощь терапевта и невролога. В поликлинике с 8.00 до 16.00 будет принимать терапевт с выездом на дом.

В Поликлинике Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн с 8.00 до 14.00 принимает терапевт, осуществляется фильтр. Отделение скорой медицинской помощи работает каждый день и круглосуточно.

Поликлиники №1, 2, 3, 4, 5 Йошкар-Олинской детской горбольницы работают с 8.00 до 15.00 с оказанием помощи в медучреждении и выездом на дом.

Стоматологическая поликлиника будет работать с 10.00 до 16.00. В детской стоматологической поликлинике неотложная помощь будет оказываться с 8.00 до 14.00.

Подробный график работы медучреждений Марий Эл в новогодние праздники можно посмотреть здесь.

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