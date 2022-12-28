Новое, демократичное и качественное: В Казани ИTLE открывает новое халяль-бистро

Гурманы ликуют. В городе появится новый гастрономический изыск в набирающем популярность формате Halal Lifestyle. Группа компаний ИTLE громко заявила о себе, создав в городе халяль-бистро «Bistro»** по адресу: улица Рихарда Зорге,82. Давая оценку этому заведению, уже сейчас можно сказать – это новое, демократичное и качественное.

В халяль-бистро от ИTLE посетителям предложат разнообразное меню из блюд, которые готовятся только по канонам ислама. При этом цены здесь вас приятно удивят. Так, в честь открытия «Bistro» на улице Рихарда Зорге в Казани 28 и 29 декабря первым пришедшим предложат порцию вкуснейшего плова с говядиной. Всего за 99 рублей в вашей тарелке окажется чуть ли не полкило этого знаменитого восточного блюда, которое, повторимся, готовится по всем канонам ислама. Кто хоть разу уже бывал в заведениях от группы компаний ИTLE подтвердят, что порции у них всегда большие, гостеприимные. Все только свежее, сочное и сводящее с ума ароматами разнообразных специй.

Отметим, что халяль-бистро «Bistro» это оригинальное заведение во всех смыслах этого слова. Хоть за основу и был взят популярный за границей формат fast casual (быстро и повседневно - англ.), в Казани он превратился в нечто иное. Так, в «Bistro» от ИTLE каждый заказ готовится не только быстрее чем в обычном ресторане, но еще и конкретно под каждого посетителя, в том числе и блюда с такими деликатесами, как копченая конина и долго томившаяся баранина. Что же касается скорости обслуживания – она тут выше ресторанной. Для этого в «Bistro» решили использовать новые технологии, в том числе публикации актуального меню в Сети, которое посетитель может посмотреть прямо у себя в смартфоне.

Но главное не только что есть, но и где. В этом халяльном бистро вас всегда ожидает спокойная и располагающая атмосфера, а также дружелюбный сервис. Ну а что с самим меню? Помимо горячего и вкусного плова в «Bistro» на улице Рихарда Зорге вам предложат наваристые супы, люля-кебаб, манты, мясо и овощи на мангале, пиццу, салаты от шеф-повара (рекомендуем именно с копченой кониной). Есть здесь на выбор и сезонные предложения, а также восточные и европейские десерты.

Еще одна новинка в новинке – это ежедневные бизнес-ланчи в «Bistro» от ИTLE. Здесь вы можете сами выбрать, сколько именно вам нужно блюд на тот или иной обед. В него могут войти и авторские изыски от шеф-повара по демократичным ценам. И долго ждать здесь не придется – сервис соответствует заявленным стандартам, так что спокойно успеете насладиться вкуснейшими блюдами в свой рабочий перерыв. Кстати, можно и не идти прямо в халяльное-бистро. В нем есть услуга доставки на дом или в офис, а если заказать блюда на сумму от 1 300 рублей, она еще будет и бесплатной.

- Первое наше заведение в Казани уже 1,5 года работает по адресу: улица Амирхана,3. Оно расположено около мечети Казан Нуры. Новое «Bistro» на улице Рихарда Зорге, по сути, повторение первого. Разве что добавили игровую зону для детей. Мы давно получали множество пожеланий об открытии нашего заведения именно в этом спальном районе столицы Татарстана. Мы сделали это причем с упором на доставку еды, - рассказал основатель сети мясных ресторанов ИТLE Руслан Хайрутдинов.

*халяль лайфстайл

**бистро

itle-bistro.ru

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