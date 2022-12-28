Для жителей и гостей Чебоксар подготовили театрализованные представления и бесплатные экскурсии. Фото: Мария ЛЕНЦ

До Нового года 2023 осталось меньше недели. В преддверии праздника мы составили для вас подборку, в которой рассказываем, где встретить его в Чебоксарах, как будут работать общественный транспорт и больницы города, где запускать салют и о том, какая погода ожидает горожан.

Программа Нового года 2023 в Чебоксарах

В Чувашском государственном театре кукол 31 декабря покажут спектакль "Двенадцать месяцев" и балет "Щелкунчик".

В парке "Амазония" юные гости с 12.00 до 15.00 смогут поучаствовать в интерактиве "В гостях у Деда Мороза". Ребята попадут в дом Деда Мороза, где расскажут ему о своих достижениях, прочитают стихи и споют песни.

Перед Новым годом - 30 декабря, для жителей и гостей Чебоксар пройдут бесплатные экскурсии по Красной площади.

Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь 2023 в Чебоксарах

В новогоднюю ночь последнее отправление с "Железнодорожного вокзала" троллейбуса по маршруту №1 будет произведено в 23.55, по маршруту №4 - в 00.05, по маршруту №10 - в 21.58, а по маршруту №14 - в 22.55.

С 31 декабря по 1 января автобусы по маршрутам №№7, 15, 26, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54 будут курсировать с 5.00 до 1.00; по маршруту №5 - с 5.00 до 21.00; по маршрутам №№12, 20, 30 - с 5.00 до 22.00; по маршруту №24 - с 5.30 до 21.35; по маршруту №65 - c 6.00 до 22.00.

Какая погода будет 31 декабря в Чебоксарах

По прогнозам Гидрометцентра России, 31 декабря, ожидается облачная погода, временами снег. Днем температура будет составлять -5 градусов. В саму новогоднюю ночь может выпасть небольшое количество снега. Столбики термометров опустятся до -10 градусов.

Как будут работать больницы Чебоксар в новогоднюю ночь 2023

В субботу, 31 декабря, неотложная медпомощь будет оказываться с 8.00 до 13.00, вызовы будут приниматься до 12.00. Пункты вакцинации будут работать с 8.00 до 13.00. Детские молочные кухни и раздаточные пункты в субботу, 31 декабря, будут работать по обычному графику. Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы будет работать 31 декабря по субботнему графику.

В Чебоксарах разрешили запускать фейерверки на 49 площадках. Фото: Олег УКЛАДОВ

Где можно запускать салют в новогоднюю ночь 2023 в Чебоксарах

В Калининском районе города оборудуют площадки рядом с речным портом, на Аллее поколений, футбольном поле по улице Низами, хоккейной площадке по улице Девятая Южная, возле ДК им. Хузангая, перед домом по адресу: улица 50 лет Октября, 1, перед ТД "Овас", между домами №7 и №8/5 по улице Ярмарочная, рядом с домами по проспекту Трактостроителей, 58 к.1 (со стороны оврага) и 72, на Аллее перед пересечением улиц Комсомола и пролетарской, в Сквере улицы Цивильская и на пустыре возле диспетчерской троллейбусного управления по проспекту Чебоксарский.

В Ленинском районе - это территории по улице Богдана Хмельницкого, 80, у транспортного кольца по улице Коммунальная Слобода, между домами по Эгерскому бульвару, 43 и 45, в Парке в поселке Новые Лапсары, между домами по проспекту Яковлева, 16 и улице Кукшумской, 7, перед домом по адресу: проспект 9-ой Пятилетки, 2 к.2, у дорожки сквера Чапаева по проспекту Ленина, возле "Дорисс-парка", на углу проспекта 9-й пятилетки и Эгерского бульвара, у памятника Яковлеву у Нацбиблиотеки по проспекту Ленина, между техникумом "ТрансСтройТех", Республиканским центром медицины катастроф и детским садом №149, на углу проспектов Яковлева и Мира и на пустыре между микрорайоном "Садовый" и началом транспортной развязки у Сугутского моста.

В Московском районе запускать салют можно возле домов по адресам: Павлова, 22, 24, 74 к.1, улица Максимова, 2/5, улица Гражданская, 119, 119/1, бульвар Миттова, 12, 33/1, 13 и между домами 25 и 33,улица Кривова, 5, улица Афанасьева, 9, улица Социалистическая, 9. На площадках в Сквере Пирогова, студенческом городке, парке "Амазония",в Сквере имени Ислюкова, на стадионе "Волга", пустырях по улицам Талвира и Юрьева, набережной Чебоксарского залива и в студенческом сквере.

В поселке Сосновка запуск разрешен на территории стадиона "Рубин" и на поле ООО "Колос М". В поселке Октябрьский - на площадке проведения "Золотых песков Заволжья", в поселке Северный - за магазином и на причале у санатория "Чувашия, а также на дамбе в поселке Первомайский.

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