Где бы в Казани проводили зимние каникулы Эда и Серкан из сериала «Постучись в мою дверь»?

Все, кто думает, что сериал «Постучись в мою дверь» показывает лишь солнечные средиземноморские пляжи и летний Стамбул, сильно ошибаются. Удивительно, но в тёплой Турции тоже есть снег! Герои драмы с удовольствием катаются на коньках, играют в снежки и наслаждаются самым волшебным временем года. И если вы всё ещё не можете привыкнуть к морозной сказке за окном, советуем брать пример с Эды и Серкана, которые просто обожают зиму. Не верите? Тогда включайте сериал «Постучись в мою дверь» каждое воскресенье в 12:30 на ТВ-3 и увидите сами!

А для тех, кто хочет представить любимых героев в условиях настоящей русской зимы, мы подготовили самые классные места в Казани, в которых бы даже Эда и Серкан захотели провести свои новогодние каникулы.

Фото: Антон ПИКУС

Кремлевский каток

Ни тетя Эды Айфер, ни мама Серкана Айдан не поняли бы своих детей, если бы те не посетили одну из главных достопримечательностей Татарстана – Казанский Кремль. Мало того, что там собраны все главные туристические достопримечательности города, так в зимнюю пору еще и на набережной рядом работает каток протяженностью в целый километр. Чтобы не везти коньки из Турции, влюбленная парочка может взять их напрокат прямо на месте, а после активного отдыха посетить один из ресторанов, которых рядом с катком десятки.

Зимой территория Кремля особенно прекрасна, ведь оттуда открывается вид на набережную реки Казанки, а всё вокруг украшено по-новогоднему. Если Серкан и Эда приедут в Казань в декабре или январе, то успеют посетить рождественскую ярмарку и купить татарские сувениры своим родным и друзьям.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Парк «Черное озеро»

Если герои «Постучись в мою дверь» захотят покататься на коньках в более уютном и тихом месте, то лучшего варианта, чем парк «Черное озеро» им не найти. Вместо роскошных видов на зимнюю Казань Серкан и Эда смогут насладиться древней европейской архитектурой в исторической части города. На катке, украшенном гирляндами и новогодними игрушками, играет рождественская музыка на разных языках, продают сладости и горячие напитки, а инвентарь в прокат можно взять прямо на входе.

Старо-татарская слобода

Не покидая исторической части Казани турецкий архитектор и ландшафтный дизайнер могут посетить не менее живописное место, чем Кремль и парк – Старо-татарскую слободу. Здесь герои смогут сфотографироваться на память на фоне расписных домиков и сделать покупки на тематическом новогоднем базаре. Зимняя Старо-татарская слобода – самое романтическое место во всём городе, тихое, уютное и колоритное. Татарский стиль построек тут переплетается с русским, поэтому Серкан и Эда, работающие в архитектурной компании, смогут воочию увидеть сразу два культурных пласта, сформировавших современный облик всей Казани.

А после знакомства с зимним городом они смогут погреться в музее чак-чака, местной национальной сладости, или посетить «Татарскую слободу».

Голубые озера

Турция – страна с невероятно красивой природой. Каньоны, пещеры и водопады Серкан и Эда уже наверняка видели, но голубые незамерзающие озёра они могут посмотреть только в Казани, точнее в ее пригороде.

Неестественный цвет водоемов завораживает туристов со всего света, но главная их особенность – температура, которая не опускается ниже +4 градусов даже в самые суровые морозы. Если Серкан захочет удивить свою смелую девушку, то может рискнуть искупаться в одном из озёр, как это делают местные «моржи». Но нужно быть осторожным – русская зима действительно не для теплолюбивых!

Фото: Павел КЛОКОВ

«Свияжские холмы»

Турецкие горнолыжные курорты славятся на весь мир, но «Свияжские холмы» в Казани точно смогут составить им конкуренцию. Местный ландшафт трудно отличить от альпийских холмов, а вид на сосновый лес и реки Свияга и Волга заставят восхититься даже робота-Серкана Болата.

Если у героев есть в запасе несколько лишних дней, то их стоит провести в одном из свияжских домиков, которые сдаются в аренду. Днём пара сможет насладиться активным отдыхом: покататься на лыжах, сноуборде, коньках или ватрушках, а вечером посетить вместе спа-центр, бани, их здесь целых четыре вида и есть даже турецкая, или устроить романтический ужин перед камином.

Фото: sviyaga-hills.com

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