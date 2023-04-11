По Казани теперь можно кататься на самокатах Яндекс Go

С 11 апреля в Казани можно арендовать электросамокаты Яндекс Go — через одноименное приложение. В 2023 году сервис расширил географию присутствия за пределы столицы и запустил прокат в нескольких крупных городах по стране. Самокаты можно использовать как полноценный транспорт, чтобы, например, объехать пробки или добраться от метро или остановки к месту назначения (так называемый транспорт последней мили). Или просто прокатиться на прогулке по городу.

По Казани расставили модели Ninebot Max Plus 2022 года выпуска. Все отвечают требованиям новых ПДД. Устройства не разгоняются выше 20 км/час, умеют снижать скорость в «медленных зонах» до 5 – 15 км/час. Как правило, это территории, где много пешеходов. Например, парк «Черное озеро». «Медленные зоны» Яндекс определял совместно с городом. У самокатов есть держатель для телефона: в нем удобно зафиксировать смартфон с включенным навигатором. Полной батареи Ninebot Max Plus в среднем хватает на пять часов активной поездки.

Тем, кто впервые арендует самокат через Яндекс Go, покажут лаконичную инструкцию и напомнят правила поездок. Например, нельзя управлять транспортом в нетрезвом виде и передвигаться на одном электросамокате вдвоем. При этом один пользователь может арендовать до трех самокатов за раз. Для этого нужно просканировать QR-код на корпусе устройства или нажать «Еще один самокат» в приложении.

Жизнь и здоровье пользователей сервиса на время поездки застрахованы — базовая страховка включена в стоимость аренды. Можно доплатить 1 руб/мин. за расширенную: она покроет, например, ремонт смартфона, если тот случайно разобьется во время поездки.

Пользователи могут арендовать устройства по двум тарифам. В «Фиксе» стоимость рассчитывается перед поездкой — между начальной и конечной точкой маршрута. Удобно, когда заранее знаешь адрес, куда нужно доехать. Тариф «Поминутный» подходит для прогулок. Здесь цена 35 рублей за старт и от 5 руб/мин. поездки. Можно подключить абонемент — 299 рублей. Тогда старт в любом тарифе и 15 минут ожидания в поездке — бесплатно. Брать паузу в пути удобно, когда хочется остановиться отдохнуть или выпить кофе.

Деньги за поездку списываются с банковской карты, которая привязана к Яндекс Go. Подписчикам Яндекс Плюс возвращают 5% кешбэк баллами за каждую поездку.