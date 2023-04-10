В случае ясного неба, после заката в обсерватории можно будет понаблюдать в телескопы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
12 апреля отмечается День космонавтики - один из самых важных праздников в истории человечества. В этот день россияне отмечают первый полет человека в космос. В столице Татарстана также проводятся мероприятия, посвященные этому знаменательному событию. Рассказываем, куда можно сходить и что посмотреть в День космонавтики в Казани 2023.
Праздничная программа в планетарии КФУ
Где: Планетарий КФУ
Когда: 12 апреля в 17.00
Стоимость: от 650 рублей
Гости программы смогут узнать подробнее о первом полете человека в космос, поучаствовать в викторине и выиграть призы, а также сделать своими руками космический травянчик.
В звездном зале можно будет увидеть созвездия, что находились на небе над Байконуром в момент старта ракеты Восток с первым космонавтом на борту. В завершение вечера вас ждет просмотр полнокупольного фильма «Космическая история России».
День космонавтики в Астрономической обсерватории им. Энгельгардта
Где: Астрономическая обсерватория им. Энгельгардта
Когда: 12 апреля в 19.00
Стоимость: бесплатно
В этот день в обсерватории пройдет бесплатная экскурсия, на которой расскажут о солнечных часах, армиллярной сфере и принцип их работы. Участникам продемонстрируют старинные телескопы и инструменты.
В 20.00 директор обсерватории профессор Юрий Нефедьев проведет тематическую лекцию. В случае ясного неба, после заката можно будет понаблюдать в телескопы за звездным небом.
Выставка «Выход. В космос»
Где: Галерея современного искусства ГМИИ Татарстана
Когда: с 13 апреля по 14 мая с 11.00 до 20.00
Стоимость: от 150 рублей
Здесь подготовили экспозицию Межрегиональной творческой молодежной мастерской Творческого союза художников России, посвященной 65-летию запуска в СССР первого искусственного спутника Земли.
На выставке представят арт-объекты, серии произведений по тематике космоса, тематические инсталляции, текстильные экспонаты, графику, живопись, фотографии, керамику, реди-мейд, видео и инсталляции.
Выставка астрофотографий «Незримость»
Где: КЦ «Московский»
Когда: с 11 апреля по 31 мая с 10.00 до 17.00
Стоимость: бесплатно
11 апреля в 18.00 в КЦ «Московский» откроется выставка астрофотографий «Незримость». Свои работы представит доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Роман Жучков.
Выставка состоит из 26 снимков ночного неба, часть из которых выполнена с помощью сверхширокоугольного объектива типа «рыбий глаз». Время получения таких фотографий варьируется от десятков минут до десятка часов, а результат можно оценить только после обработки снимков.
Книжная ретро-выставка «История космоса в деталях»
Где: Центральная библиотека Казани
Когда: до 16 апреля с 10.00 до 20.00
Стоимость: бесплатно
Вниманию читателей представят книги о Юрии Гагарине, изданные в 1970-80-х годах, а также уникальная коллекция экспонатов Центральной библиотеки Казани, посвященных космической тематике.
Через плакаты, предметы быта, игрушки и другие «космические артефакты» посетители выставки смогут представить, как повлияли первые достижения страны в освоении космоса на повседневную жизнь.
Лекция «Первые шаги в небо: от самолетов к ракетам»
Где: Национальна библиотека Татарстана
Когда: 12 апреля в 17.00
Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации
Инженер кафедры «Конструкции и проектирования летательных аппаратов» КАИ Наталья Ульянова расскажет об истории освоения человеком космического пространства. На лекции рассмотрят период перехода от самолетов к ракетам, поговорят о том, какие технические трудности и проблемы решались учеными и инженерами, а также какие открытия стали ключевыми в этой сфере.
Фотовыставка «Наш Гагарин»
Где: Дом занимательной науки и техники
Когда: до конца апреля с 10.00 до 19.00
Стоимость: от 200 рублей
Желающие могут посетить выставку «Наш Гагарин», подготовленную совместно с Музеем космонавтики России. Посетить ее можно в рамках интерактивной экскурсии по экспозиции Дома занимательной науки и техники.
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