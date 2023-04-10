В случае ясного неба, после заката в обсерватории можно будет понаблюдать в телескопы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 апреля отмечается День космонавтики - один из самых важных праздников в истории человечества. В этот день россияне отмечают первый полет человека в космос. В столице Татарстана также проводятся мероприятия, посвященные этому знаменательному событию. Рассказываем, куда можно сходить и что посмотреть в День космонавтики в Казани 2023.

Куда сходить на День космонавтики в Казани 2023

Праздничная программа в планетарии КФУ

Где: Планетарий КФУ

Когда: 12 апреля в 17.00

Стоимость: от 650 рублей

Гости программы смогут узнать подробнее о первом полете человека в космос, поучаствовать в викторине и выиграть призы, а также сделать своими руками космический травянчик.

В звездном зале можно будет увидеть созвездия, что находились на небе над Байконуром в момент старта ракеты Восток с первым космонавтом на борту. В завершение вечера вас ждет просмотр полнокупольного фильма «Космическая история России».

День космонавтики в Астрономической обсерватории им. Энгельгардта

Где: Астрономическая обсерватория им. Энгельгардта

Когда: 12 апреля в 19.00

Стоимость: бесплатно

В этот день в обсерватории пройдет бесплатная экскурсия, на которой расскажут о солнечных часах, армиллярной сфере и принцип их работы. Участникам продемонстрируют старинные телескопы и инструменты.

В 20.00 директор обсерватории профессор Юрий Нефедьев проведет тематическую лекцию. В случае ясного неба, после заката можно будет понаблюдать в телескопы за звездным небом.

Выставка «Выход. В космос»

Где: Галерея современного искусства ГМИИ Татарстана

Когда: с 13 апреля по 14 мая с 11.00 до 20.00

Стоимость: от 150 рублей

Здесь подготовили экспозицию Межрегиональной творческой молодежной мастерской Творческого союза художников России, посвященной 65-летию запуска в СССР первого искусственного спутника Земли.

На выставке представят арт-объекты, серии произведений по тематике космоса, тематические инсталляции, текстильные экспонаты, графику, живопись, фотографии, керамику, реди-мейд, видео и инсталляции.

Выставка астрофотографий «Незримость»

Где: КЦ «Московский»

Когда: с 11 апреля по 31 мая с 10.00 до 17.00

Стоимость: бесплатно

11 апреля в 18.00 в КЦ «Московский» откроется выставка астрофотографий «Незримость». Свои работы представит доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Роман Жучков.

Выставка состоит из 26 снимков ночного неба, часть из которых выполнена с помощью сверхширокоугольного объектива типа «рыбий глаз». Время получения таких фотографий варьируется от десятков минут до десятка часов, а результат можно оценить только после обработки снимков.

Книжная ретро-выставка «История космоса в деталях»

Где: Центральная библиотека Казани

Когда: до 16 апреля с 10.00 до 20.00

Стоимость: бесплатно

Вниманию читателей представят книги о Юрии Гагарине, изданные в 1970-80-х годах, а также уникальная коллекция экспонатов Центральной библиотеки Казани, посвященных космической тематике.

Через плакаты, предметы быта, игрушки и другие «космические артефакты» посетители выставки смогут представить, как повлияли первые достижения страны в освоении космоса на повседневную жизнь.

Лекция «Первые шаги в небо: от самолетов к ракетам»

Где: Национальна библиотека Татарстана

Когда: 12 апреля в 17.00

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации

Инженер кафедры «Конструкции и проектирования летательных аппаратов» КАИ Наталья Ульянова расскажет об истории освоения человеком космического пространства. На лекции рассмотрят период перехода от самолетов к ракетам, поговорят о том, какие технические трудности и проблемы решались учеными и инженерами, а также какие открытия стали ключевыми в этой сфере.

Фотовыставка «Наш Гагарин»

Где: Дом занимательной науки и техники

Когда: до конца апреля с 10.00 до 19.00

Стоимость: от 200 рублей

Желающие могут посетить выставку «Наш Гагарин», подготовленную совместно с Музеем космонавтики России. Посетить ее можно в рамках интерактивной экскурсии по экспозиции Дома занимательной науки и техники.

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