В праздничные дни жителей Марий Эл примут терапевты, хирурги, эндокринологи, дерматологи и не только. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, больницы и поликлиники изменят режим работы. Делимся графиком медучреждений Йошкар-Олы и Марий Эл в праздничные дни, чтобы вы знали, куда обращаться в случае непредвиденной ситуации.

Поликлиника №1

2, 3, 4, 5 января - с 8.00 до 16.00; 6 января - с 8.00 до 15.00; 8 января - с 8.00 до 14.00.

Рентгеновский кабинет (улица Вашская, 7) будет работать 2 и 6 января с 8.00 до 14.15. Прием акушера-гинеколога (улица Эшкинина,3) будет осуществляться 4 января с 8.00 до 16.00.

Поликлиника №2

31 декабря с 8.00 до 15.00 работает терапевт; 2 января с 8.00 до 16.00 принимают два терапевта, эндокринолог и хирург; 3 января и 5 января с 8.00 до 15.00 прием осуществляют два терапевта.

4 января с 8.00 до 16.00 принимают два терапевта, эндокринолог, гинеколог; 6 января с 8.00 до 15.00 работают два терапевта и эндокринолог; 8 января с 8.00 до 16.00 - принимают два терапевта. В эти дни будут также работать врачи на вызовах.

Семеновская врачебная амбулатория

В селе Семеновка 31 декабря и 6 января с 8.00 до 15.00 принимают терапевт и педиатр; 2, 4 и 8 января с 8.00 до 16.00 работают терапевт и педиатр; 3 января терапевт осуществляет прием с 8.00 до 16.00, а 5 января - с 8.00 до 15.00.

Поликлиника № 3 Йошкар-Олинской горбольницы

Поликлиника 31 декабря будет открыта с 8.00 до 15.00. Процедурный и прививочный пункты работают с 8.00 до 12.00. Врач-хирург будет принимать в поликлинике №1 с 8.00 до 14.00.

2 января – с 8.00 до 16.00. Процедурный пункт работает с 8.00 до 14.00, а прививочный - с 8.00 до 12.00. Хирург принимает в поликлинике №2 с 8.00 до 14.00.

3 января - с 8.00 до 15.00; 4 января - с 8.00 до 16.00. Процедурный пункт будет работать с 8.00 до 14.00, а прививочный - с 8.00 до 12.00. Прием хирурга - с 8.00 до 14.00.

5 января - с 8.00 до 15.00; 6 января - с 8.00 до 15.00. Процедурный пункт с 8.00 до 13.00, прививочный - с 8.00 до 12.00. Врач-хирург принимает в поликлинике №4 с 8.00 до 14.00; 8 января - с 8.00 до 15.00.

Поликлиника № 4

31 декабря и 6 января – с 8.00 до 15.00; 2, 3, 4, 5, 8 января - с 8.00 до 16.00.

Медико-санитарная часть № 1

Стационар 31 декабря будет работать с 8.00 до 16.00. Здесь оказывать неотложную помощь будут терапевт и невролог. 1, 3, 5, 6, 8 января – по графику выходного.

2 и 7 января – по графику выходного неотложную помощь окажут терапевт и невролог, а 4 января - еще и гинеколог.

В поликлинике 31 декабря, 2, 4, 6 января с 8.00 до 13.00 предусмотрен фильтр, а с 8.00 до 16.00 будет работать терапевт с выездом на дом. 3, 5, 8 января – с 8.00 до 13.00 предусмотрен фильтр.

В новогодние праздники принимать будут также педиатры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поликлиника Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн

31 декабря, 3, 6 января с 8.00 до 14.00 принимает врач-терапевт, осуществляется фильтр, а 2 января - только прием врача-терапевта.

Отделение скорой медицинской помощи работает каждый день и круглосуточно.

Республиканский онкодиспансер

3, 5 января – с 8.00 до 15.00.

Республиканский наркодиспансер

3, 4, 5 января – с 8.00 до 13.00.

Йошкар-Олинская детская горбольница

31 декабря, 3 и 6 января детские поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5 работают с 8.00 до 15.00 с оказанием помощи в поликлинике и выездом на дом.

2, 5, 8 января детские поликлиники № 1, № 5 будут принимать с 8.00 до 15.00.

Стоматологическая поликлиника

31 декабря врач будет работать с 10.00 до 16.00, а с 1 по 8 января - с 18.00 до 5.30.

Детская стоматологическая поликлиника

31 декабря неотложная помощь будет оказываться с 8.00 до 14.00, 1 января - с 10.00 до 16.30, а со 2 по 8 января - с 9.00 до 15.30.

Волжская ЦРБ

В Центральной поликлинике 2, 4, 5, 7 января с 8.00 до 12.00 принимает терапевт.

3 января с 8.00 до 18.00 будет работать терапевт, а с 8.00 до 12.00 – хирург, онколог и травматолог. 6 января с 8.00 до 18.00 принимает терапевт, с 8.00 до 12.00 – хирург, онколог, травматолог, окулист, эндокринолог, дерматолог.

В поликлиниках № 1, 2 терапевты будут работать 3 и 6 января с 8.00 до 12.00.

В Филиале центральной районной поликлиники 3 января с 8.00 до 12.00 принимает терапевт и окулист, а 6 января - только терапевт.

В Детской поликлинике 3 января с 8.00 до 12.00 будет работать детский врач, а 6 января - еще и хирург.

Женская консультация и стоматология будут открыты 3 и 6 января с 8.00 до 12.00.

В Помарской врачебной амбулатории 3 января будет принимать терапевт с 8.00 до 12.00, а 6 января - еще и педиатр. Приволжская и Больше-Паратская врачебные амбулатории будут работать 3 и 6 января с 8.00 до 12.00 - принимает терапевт и педиатр.

В Сотнурской участковой больнице 3 января с 8.00 до 12.00 принимают терапевт, педиатр, стоматолог; 6 января дежурят врач общей практики и стоматолог.

ЦРБ в Звенигово

Поликлиника ЦРБ будет работать 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января с 8.00 до 13.00. Поликлиника Красногорской районной больницы принимает 31 декабря, 2, 3, 6 января с 8.00 до 13.00. Врачебные амбулатории - 3,6 января с 8.00 до 13.00.

ЦРБ в поселке городского типа Килемары

31 декабря с 8.00 до 14.00 принимает педиатр, невролог; 2 января - фельдшер, невролог; 3 января - фельдшер; 4 января - детский врач, терапевт, акушер-гинеколог, хирург; 5 января - фельдшер, невролог; 6 января - педиатр, терапевт, акушер-гинеколог.

В Ардинской врачебной амбулатории терапевт принимает 2 и 6 января с 8.00 до 14.00, в Визимьярской - 4 января.

Неотложную помощь жителям республики окажут в стоматологических поликлиниках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Козьмодемьянская межрайонная больница

31 декабря - с 8.00 до 13.00, 2 января терапевт будет принимать с 8.00 до 12.00 .

3, 4, 5, 6 января поликлиника работает с 8.00 до 14.00, детская поликлиника - с 8.00 до 12.00.

Женская консультация и стоматология будут открыты 6 января с 8.00 до 12.00. Амбулатории будут работать 3 и 6 января с 8.00 до 12.00.

В Юринской районной больнице терапевт и педиатры будут принимать 3 и 6 января с 8.00 до 12.00, а амбулатории в эти дни будут открыты с 8.00 до 12.00.

Куженерская ЦРБ

31 декабря, 1, 2, 7, 8 января будет осуществляться экстренная помощь в приемном отделении. 3 и 6 января с 8.00 до 11.00 принимают терапевт, педиатр, хирург, гинеколог, стоматолог, а 4, 5 января - терапевт и педиатр.

Мари-Турекская ЦРБ

3, 6 января с 8.00 до 13.00 работают поликлиника ЦРБ, врачебные амбулатории и ФАП. Прием населения на фильтре осуществляется 2, 3, 4, 5, 6 января с 8.00 до 13.00.

ЦРБ в поселке городского типа Медведево

В поликлинике 31 декабря с 8.00 до 12.00 осуществляется фильтр, работают гинеколог, хирург, терапевт, рентгеновский кабинет; 2, 4, 6 января с 8.00 до 13.00 - фильтр, гинеколог, хирург, терапевт, рентгеновский кабинет; 3, 5 января с 8.00 до 13.00 - фильтр, рентгеновский кабинет; 8 января с 8.00 до 12.00 - фильтр, гинеколог, хирург, терапевт, рентгеновский кабинет.

В Детской поликлинике педиатр принимает 31 декабря с 8.00 до 12.00; 2, 4, 6 января с 8.00 до 12.00 – фильтр, педиатр; 3, 5 января с 8.00 до 13.00 – фильтр; 8 января с 8.00 до 12.00 - фильтр.

Стоматология будет работать 31 декабря с 8.00 до 12.00 и 3,6 января с 8.00 до 13.00. Подразделения в районах принимают 2 и 5 января с 8.00 до 12.00.

ЦРБ в поселке городского типа Морки

31 декабря, 3, 5, 7 января с 8.00 до 12.00 будут работать педиатр, терапевт, хирург, рентгеновский кабинет, а 2, 4, 6 января - только терапевт и педиатр. Стоматолог принимает 3, 5, 7 января с 8.00 до 12.00.

ЦРБ в поселке городского типа Новый Торъял

Терапевт, хирург, педиатр работают 3 и 6 января с 8.00 до 13.00.

ЦРБ в поселке городского типа Оршанка

Терапевт и педиатр принимают 31 декабря и 2 января с 8.00 до 12.00, а врач общей практики - 3 января. 4, 6 января с 8.00 до 12.00 будут работать терапевт, педиатр, хирург, акушер-гинеколог, оториноларинголог, невролог, стоматолог, рентгеновский кабинет.

ЦРБ в поселке городского типа Параньга

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 января – приемный покой работает по графику дежурств. Терапевт, педиатр, хирург, акушер-гинеколог принимают 3 и 6 января с 8.00 до 12.00.

ЦРБ в поселке городского типа Сернур

Терапевт и педиатр работают 31 декабря и 5 января с 8.00 до 12.00. Терапевт, детский врач, хирург, онколог, акушер-гинеколог, стоматолог принимают 3 и 6 января с 8.00 до 12.00.

ЦРБ в поселке городского типа Советский

31 декабря, 1, 7, 8 января будут принимать людей, с симптомами ОРВИ; 2, 4, 5 января с 9.00 до 14.00 работают фильтр и детская консультация; 3, 6 января с 8.00 до 16.30 - фильтр, поликлиника, а детская консультация и стоматолог – с 8.00 до 15.30.

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