Последние пять лет на территории Татарстана не выявляли энцефалитных клещей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году весна пришла в Татарстан на две недели раньше. Из-за аномального тепла проснулись клещи, и уже было зафиксировано уже 113 случаев укусов.

Клещевой энцефалит – опасное заболевание, поражающее центральную и периферическую нервную систему. Оно может привести к параличу и смерти. По словам замруководителя Роспотребнадзора Татарстана Любови Авдониной, последние пять лет на территории Татарстана не выявляли энцефалитных клещей.

Однако защититься от болезни, поставив вакцину, все же стоит. Рассказываем, где в Казани можно сделать прививку от клещевого энцефалита, есть ли противопоказания и сколько это стоит.

Как защититься от клещей в Казани

- Надевать облегающую одежду светлых тонов максимально закрывающую руки и ноги;

- Надевать головной убор или капюшон с убранными под него волосами;

- Рукава, брюки, и носки должны плотно прилегать к телу;

- Нанести средство, отпугивающее клещей, на одежду и обувь;

- Находясь в лесу, периодически осматривайте свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей;

- Самая эффективная мера защиты – профилактические прививки.

Как делают прививки от клещевого энцефалита в Казани

Есть две схемы вакцинации от клещевого энцефалита. Общепринятая проводится двукратно с минимальным интервалом между первой и второй прививками в 1-7 месяцев и ревакцинацией через год, далее каждые 3 года.

Экстренная схема включает в себя две дозы с перерывом в 14 дней и так же ревакцинацией через один год. Затем прививку нужно обновлять каждые три года. Максимальный срок действия вакцины - 5 лет. Но врачи же рекомендуют прививаться каждые три года, особенно если вы находитесь в зоне риска.

Прививки сегодня можно проводить в любое время года, а раньше их рекомендовали делать только осенью. Профилактическую инъекцию можно делать, начиная с трех лет. Она необходима туристам, дачникам, людям, работающим в лесу или на сельхозугодьях.

Где в Казани можно сделать прививку от клещевого энцефалита

Защититься от клещей в Казани можно бесплатно по ОМС, обратившись в поликлинику по месту жительства. Вакцинироваться от страшной болезни можно в 42 частных клиниках города, в том числе и детских. В них стоимость вакцины варьируется от 125 до 1 700 рублей.

Противопоказания к применению вакцины от клещевого энцефалита

- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Прививки делают не ранее чем через месяц после выздоровления;

- Хронические заболевания в стадии обострения;

- Аллергические реакции в анамнезе на пищу (особенно белок куриных яиц), лекарства;

- Бронхиальная астма, системные заболевания воссоединительной ткани;

- Тяжелая реакция (температура выше 40 градусов, отек более 8 см в диаметре в месте введения вакцины) или осложнение на предыдущую дозу вакцины;

- Беременность.

Какие основные симптомы клещевого энцефалита

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли и боли в районе поясницы.

Что делать, если укусил клещ в Казани

После обнаружения клеща необходимо немедленно обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства. Квалифицированные специалисты его удалят и отправят на исследование, при необходимости назначив лечение.

Отметим, что по внешнему виду клеща никак нельзя определить инфицирован он или нет - это могут показать только лабораторные исследования.

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