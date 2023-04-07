В 15 лет осталась жить на улице: звезда фильма «Поехавшая» Анна Смолина откровенно рассказала о своем прошлом

Сейчас Анна с мужем собираются в кругосветное путешествие

Фильм «Поехавшая» (16+) продолжает успешное шествие по российским кинотеатрам, его кассовые сборы уже вплотную приблизились к отметке в полмиллиарда рублей. В картине рассказывается о девушке Анне Смолиной, которая в велопутешествии встретила своего будущего мужа. И, вроде бы, фильм позитивный – о любви и обретенном счастье. Но мало кто знает, через что пришлось пройти Ане, прежде чем «поехать».

В 15 лет девушка осталась жить на улице в Набережных Челнах, за что долгое время держала обиду на свою маму. Переживания и размышления на эту тему даже вылились в отдельную книгу. В ней Анна рассказывает, что после очередной ссоры с мамой она в сердцах крикнула, что уйдет из дома, на что ей ответили «уходи». Так, в одной футболке и трусах подросток оказался на улице. Сначала Анна жила у одной подруги, потом у другой. Временами приходила к подъезду в надежде, что мать позовет ее домой, но мама проходила мимо.

Незадолго до этого в семье Анны произошла трагедия – умер ее старший брат. Девушка решила, что после потери старшего ребенка мама забросила двух других своих детей – сына и дочь. Во многом эти переживания и стали причиной многих ссор с родительницей.

Нужно было как-то зарабатывать на жизнь

Потеря дома стала далеко не последней трудностью в жизни Анны. В поисках заработка и средств к существованию еще несовершеннолетняя девушка попадает в компанию, где ей предлагают «легкие деньги». Анна соглашается и уезжает из Татарстана в Москву, где начинает зарабатывать своим телом. О такой работе не принято распространяться, но Смолина весьма откровенно рассказывает о своем опыте.

Девять месяцев в больнице

Спустя время погиб и второй брат Анны – он совершил суицид. Тело парня нашла мать. Это еще больше травмировало женщину, только недавно похоронившую старшего сына. Конечно, Анна приехала на похороны – со средним братом они были очень близки, и его смерть потрясла девушку не меньше, чем мать. Но перенесенное вместе горе так и не заставило женщин объединиться – Анна снова вернулась в Москву, а ее мама осталась в Набережных Челнах.

Отдельная глава в судьбе девушки посвящена ее борьбе за жизнь – Анна перенесла туберкулез. Именно от этой болезни когда-то умер ее старший брат.

В больнице Анна провела девять месяцев. Ей пришлось пройти тяжелый курс химиотерапии, а также болезненные уколы в живот и подмышечную область. К счастью, лечение дало результат, девушка выздоровела.

«Поговори со мной, мама»

Всех трудностей, с которыми пришлось столкнуться Анне, в одном тексте не перечесть. Для этого лучше прочитать оригинальный рассказ, то есть книгу. Можно отметить лишь одно – несмотря на все стены, которые пришлось преодолеть, Анна нашла хорошую работу, много путешествовала, встретила будущего мужа и даже откровенно поговорила с мамой, которую смогла понять и простить спустя много лет недопонимания.

С 15 лет Анна живет в Москве

«Книга не сделала нас с мамой ближе, как это ожидалось»

Анна Смолина ответила на несколько вопросов «КП-Казань» - рассказала о работе над книгой, ближайших планах – творческих и не только.

- Насколько было тяжело писать так откровенно эту книгу?

- Писать откровенно было совсем не сложно, это ведь как исповедь — способ выговориться. Но, конечно, учитывая содержание книги и истории, которые случались со мной в юности, это вызывало болезненные переживания. Есть моменты, которые не пережиты внутри до сих пор, но на днях я захожу в терапию психологической коррекции и, надеюсь, что стану реагировать проще.

- Что изменилось в вашей жизни после выхода этой книги?

- Принципиально ничего не изменилось. Книга не сделала нас с мамой ближе, как это ожидалось, а, напротив, отдалило еще больше. Но есть и хорошие моменты, мне стали писать женщины, у которых есть дети — трудные подростки. Они, как мамы, спрашивают у меня совета, как у представителя того самого тяжелого подростка, которым я была. Кто-то просто рассказывает, что подложил мою автобиографическую книгу своей дочери на ознакомление. Чтобы подросток увидел, куда он может прийти, выбирая непростой путь.

- Анна, какие у вас творческие планы на ближайшее время?

- На данный момент мы с супругом в полушаге от кругосветки. Собираемся стартовать в ближайшие недели, первая часть большого маршрута будет проходить через всю Россию - от Мурманска до Магадана. В дороге я планирую сесть за написание новой книги. У меня есть материал для создания трех новых книг, все они в разной тематике и разножанровые. Пока я думаю, за какое произведение приступить в первую очередь.

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