Не забывается такое никогда: В этом году отмечается 50-летие первого выезда студенческого строительного отряда из ТАССР в Астраханскую область.

Фото: Валерия Стремоухова

Более полувека назад были созданы первые студенческие строительные отряды (ССО). Это добровольные молодежные объединения, которые в летний трудовой семестр работали на важных для страны объектах.

Фото: Валерия Стремоухова

ОВОЩНОЙ ОГОРОД СТРАНЫ

Более 45 000 тысяч бойцов сельскохозяйственных отрядов со всей страны трудились в летний сезон на орошаемых полях Астраханской области на уборке томатов, на погрузке собранного урожая на речные баржи. Это был всесоюзный овощной огород страны! Всей стране хватало!

Фото: Валерия Стремоухова

Это был и остается уникальный опыт во всех планах: производственных, профессиональных, лидерских. Неоценимая помощь экономике стране, школа взросления и профессионального становления для бойцов ССО, формирование пула лидеров из молодежной среды. Этот опыт, как правило, не проходил для бойцов ССО даром: многие становились впоследствии руководителями компаний и предприятий.

Фото: Валерия Стремоухова

С 1972 года отряды ТАССР также начали выезжать на уборку урожая в Астраханскую область. Первым командиром РСО был Таренко Борис (КХТИ), затем Хасанов Расых (КГМИ), Евстратов Михаил (КГУ), Гараев Зиннур (КГМИ), Сафьянов Зуфар (КГМИ), Батрасов Юрий (КГМИ).

Фото: Валерия Стремоухова

Круглогодично работал штаб. Подготовке отрядов уделялось большое внимание. Проводили учебу с комсоставом по организации производственного процесса, изучению правил охраны труда на производстве. Отдельно проводилось обучение поваров, формировались агитбригады, готовились концертные программы. Особое внимание уделяли подготовке врачей, поскольку в Астраханской области существовала опасность заболевания кишечными инфекциями. Каждый боец четко знал свои обязанности. Основные виды работ, на которых были заняты студенты – это прополка, сбор овощей и фруктов, погрузочно-разгрузочные работы. Студенческий отряд «Татарстан» неизменно показывал рекордные результаты сбора урожая и многократно становился победителем социалистического соревнования по Астраханской области.

Приз за первое место в командном первенстве вручается прелставительнице лагаря Юность Ф. Шакировой. Фото: из архива ССО

Стоит упомянуть и о гостеприимстве местного населения. Это были простые, с небольшим достатком люди, живущие своим трудом с огородов и реки, но очень щедрые и добрые. В хозяйствах от простого водителя, бригадира до директора совхоза с отеческой теплотой относились к студентам. А те несли местному населению культуру, традиции, обычаи народов Татарстана. Жизнь была активной и многогранной. Проводился районный фестиваль студотрядов, состязания по футболу, волейбол, смотр агитбригад.

В рамках шефской работы с подростками в отряды направлялись местные «трудные» ребята. Поработав сезон, они уже сами стремились оказаться в дружной семье татарстанцев. Завязывалась дружба. Как вспоминают сейчас бывшие бойцы ССО, это было замечательное время беспокойных и неутомимых молодых романтиков 20 века. Спецовка ССО, рюкзак и гитара были их главными символами. А еще отличало этих ребят их горящие глаза, оптимизм и сплоченность.

Лагерь Коминтерн КМУ с командиром. Фото: из архива ССО

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В ССО!

Молодежное движение ССО было настолько увлекающим, что в него вливались родственники, друзья. Именно так случилось с семьей Гараевых. Все пятеро – четыре брата и сестра–работали в ССО. Зиннур, Газинур, Искандер, Фидалия были командирами.

Главным стройотрядовским заводилой в семье был Зиннур. В 1977 начинается его стройотрядовская биография в Астраханской области: командир ЛСО Казанского медицинского училища. Впоследствии Зиннур стал студентом мединститута. Командир сводного отряда «Коминтерн», инженер по ТБ штаба и командир районного отряда «Татарстан». За работу в ССО награжден медалью «За трудовую доблесть». Был избран секретарем комсомольской организации КГМИ. Сейчас он - Президент Лиги выпускников и проректор КГМУ. Несмотря на прошедшие десятки лет, Зиннур Мансурович отчетливо помнит те времена и особенно один эпизод:

- В 1982 году студенческий эшелон численностью 1500 человек прибыл на станцию Астрахань с опозданием, поздно вечером. Было впечатляющее зрелище, когда в сумерках через весь город отряды бойцов вывозили на машинах в хозяйства, где предстояло работать. Жители приветствовали нас, как армию, пришедшую на помощь. Это было незабываемо. «Парадом» тогда командовал я, - вспоминает Зиннур Мансурович.

Газинур, брат Зиннура, пришел в ССО не сразу. Армия, работа на стройке, вожатым пионерского лагеря, освобожденным комсомольским секретарем, преподавателем Ленинградского ПТУ.

Однажды его срочно вызвал брат Зиннур - спасать положение дел. В заготконтору поселка Зеленга нужен был руководитель грузчиков - докеров. Так гордо именовали себя студенты, занятые на погрузке. Работа была не из легких. «ЭРОН» - энергичные ребята особого назначения. Название стопроцентно соответствовало действительности. Командир работал наравне с рядовыми бойцами. 30 парней из «Эрона» загрузили 14 самоходных барж грузоподъемностью от 200 до 700 тонн каждая. Газинур не подвел брата – урожай овощей не погиб, план был перевыполнен.

Вскоре в должности начальника лагеря он везет в Астраханскую область сотню ленинградских учащихся ПТУ для трудового воспитания в лагерь «Дружба» совхоза Марфинский. Все ребята, а им было по 15-16 лет делали студенческую норму. Не хотели подвести своего наставника, поручившегося за подростков перед партийными и комсомольскими органами. Заработали по 300 рублей - деньги для подростка по тем временам большие. Опыт работы по трудовому воспитанию посчитали положительным.

- Вскоре к нам присоединится и Тихвинский детдом, - вспоминает Газинур Гараев.

До сих пор он хранит многочисленные грамоты за ударный труд и фотографии, с которых смотрят сотни глаз счастливых детей со сложной судьбой.

Гараев Искандер, третий из братьев. Он один из тех ветеранов студенческого строительного движения, который прошел все ступени ССО: рядовой боец, бригадир, командир отряда, начальник стационарного лагеря, главный инженер РСО «Татарстан».

Первый трудовой опыт Искандер Гараев получил в 14 лет, когда старший брат – Зиннур - командир ССО Казанского медучилища зачислил его в отряд «Аргос» сборщиком томатов. Ни разу подросток не подвел своего командира, наравне со студентами перевыполнял взрослую дневную норму.

После окончания школы, стажируясь на заводе ЭВМ города Казани, свой отпуск он проводит в Астрахани в качестве бригадира грузчиков ССО «Аргос». Отслужив в армии Искандер поступает на юрфак КГУ. Активно участвует в работе выборных комсомольских органов. Летом отправляется инженером астраханского штаба по ТБ. Отряд насчитывал более двух тысяч человек. На следующий год Искандер возглавляет отряд КГУ. За высокие производственные показатели на сборе томатов отряд был признан лучшим среди вузов РСО «Татарстан» награжден Красным знаменем Астраханского ОК ВЛКСМ.

В 1988 году Гараев И.М. утвержден в качестве главного инженера РСО «Татарстан». Он отвечал за производственную деятельность, обеспечивал соблюдение охраны труда во всех 12 стационарных лагерях в радиусе 50 км от районного штаба. Работа татарстанцев традиционно отличалась хорошими производственными показателями среди отрядов Астраханской области.

Фидаиль - младший из всех Гараевых. Следуя традициям семьи, стремился быть похожим на них, тянулся к романтике стройотрядовской жизни. И впервые в 1987 году оказался в отряде КГУ «Солнечный».

- Мы трудились в Марфинском совхозе, а жили в лагере «Олимп» со студентами университета, Брежневского и Мензелинского медицинских училищ. Атмосфера была дружескя. Было все интересно и ново: и проба себя в работе, и поездки за толстолобиками в рыбные хозяйства и арбузами на бахчевые поля. Еще два года выезжал бойцом в отряд «Икар» от КАИ, где командиром была моя сестра Фидалия. Дислоцировались в лагерях «Крутое» и «Дружба». Затем была служба в пограничных войсках и работа по специальности. Но стройотряд я вспоминаю с благодарностью.

Семья Гараевых. Фото: из архива ССО

Фидалия – сестра известных в среде ССО братьев Гараевых. Она, как нельзя лучше, описала эпоху стройотрядовского движения:

«В нашей семье Гараевых слово «Астрахань» произносилось чуть ли не чаще, чем Дербышки, где жила наша большая и дружная семья. Ладно бы только старший Зиннур рассказывал о помидорах, веселых студентах и какие деньги они зарабатывают своим трудом, так ведь и остальные братья вторили ему, как там круто и интересно. В 14 лет и я засобиралась в далекое путешествие, в заочно ставшую такой родной, Астрахань. Ощущала себя на седьмом небе от счастья. А как мне завидовали одноклассники. Мой брат возглавлял стройотряд казанского медучилища, а потом и огромный двухтысячный отряд Татарстана. Стройотряды меня так захватили, что вошло в правило каникулы проводить в Астраханской области. Наравне со студентами я трудилась на сборе томатов. Было трудно, но норму выполняла обязательно, не могла подвести брата. Предметом особой моей гордости была тогда куртка-целинка.

Еще два сезона проработала поваром. Получила отличный опыт приготовления пищи. В лагере жили 200 человек. И готовить приходилось огромными кастрюлями. Вокруг было много рек, а в них просто кишела рыба. Поэтому рыбу в лагерь доставляли в большом количестве свежайшую. Надо было ее почистить, пожарить. И когда бойцы благодарили за вкусную еду, трудности вмиг забывались. Ранним утром готовили молочную кашу, в обед варили вкусный овощной суп и гарнир к рыбе. Как успевали, не понимаю. Уже студенткой КАИ мне доверили стать командиром. А это не только гордость, но и ответственность за 100 человек.

В стройотряде я встретила свою судьбу. Кстати, немало супружеских пар создавалось в ССО. Лето, романтика, молодость!

Мои шесть стройотрядовских лет не прошли даром. Я получила колоссальный трудовой и коммуникационный опыт. Это сформировало мой характер и очень пригодилось в жизни. Я счастливый человек. Иногда спрашиваю себя, что придавало сил? Думаю, что уверенность в правильности жизненного курса, правильное воспитание в семье, и конечно, руководящая сила комсомола. Да, у нас было героическое время!».