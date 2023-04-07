5 мая в Казани пройдет «Парад колясок-2023»

Фото: Алексей Спиридонов

«Парад колясок» - это специальное шествие, участниками которого выступают семьи с детскими колясками, оформленными в стиле военной техники, самолетов, кораблей или сказочных героев. Принять участие в этой затее могут все, как взрослые с настоящими детскими колясками, так и дети до 7 лет с игрушечными.

Те участники, чьи дети уже давно выросли из колясок, могут украсить детский велосипед.

Самые креативные участники получат призы от организаторов и партнеров проекта в номинациях:

1. «ЭКОлогично-ЭКОномично». В оформлении коляски использованы материалы природного происхождения, флоры и фауны.

2. «Суперсемейка». Номинация для больших дружных семей. Главным условием для участия является наличие в «кортеже» не менее четырех членов семьи вместе с коляской (это могут быть мамы, папы, бабушки, дедушки, старшие дети и т. д.), которые предстанут в едином образе и поддержат общую стилистику коляски.

3. «Куда хочу, туда кручу». Номинация для тех, кто сам себе водитель. К участию принимаются экипажи на основе велосипедов и самокатов.

4. «Коляска из Сказки». Коляски, украшенные в стиле сказки или героев мультфильмов.

5. «Маленький патриот». Коляски юных патриотов, украшенных в военно-патриотическом стиле (самолеты, танки, корабли и т. д.).

6. «Зверополис». Коляска оформлена в стиле животного мира (зайчики, мишки, белочки и т. д.).

7. «Тачка на прокачку». Коляска оформлена в виде транспортного средства (автомобиль, пожарная машина, ДПС и т. д.).

8. «Моя подружка». В конкурсе участвуют украшенные коляски для кукол.

Определим победителей в трех возрастных категориях: до 3 лет, до 5 лет, до 7 лет. Самые креативные участники получат призы от организаторов и партнеров проекта. Всем участникам - ПОДАРКИ от партнеров!

Время проведения - 5 мая 2023 года в 17.00.

Место: парк «Крылья Советов» г. Казани, в рамках городского мероприятия для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, приуроченного к празднованию Дня Победы.

Подробности можно узнать из положения о конкурсе или по телефону: 8 (843) 528-20-30.

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