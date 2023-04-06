Они убили мою собаку: жительница Татарстана обвинила ветклинику в смерти своего шпица

В мае шпицу Дианы должно было исполниться три года Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Собака проснулась во время операции и заскулила

Жительница Набережных Челнов обвинила местную ветклинику в убийстве своей собаки - карликового померанского шпица.

Диана Кочергина рассказала, что из-за проблем с кистами в матке собаке посоветовали сделать стерилизацию. Она обратилась в одну из городских клиник, где работала ее знакомая.

- Отдала паспорт и заключение из ветеринарки. Взвесили ее, показало 1,3-1,4 килограмма. Сотрудница сказала: «Такая маленькая, сколько же ей ставить». В результате поставила минимальную дозу, она начала засыпать, - рассказывает Диана.

По словам девушки, во время операции шпиц проснулся, заскулил. После этого сотрудница клиники добавила наркоз. После процедуры Диане сказали, что операция прошла успешно.

- Мы зашли в кабинет, сказали, что уже должна очнуться. Мия в тот момент моргнула и начала дышать. Сотрудница сказала, что сейчас поставит капельницу и она очнется, но не смогла найти вену, протыкала раз шесть в разные места, - рассказывает челнинка. - Я заметила, что дыхание прекратилось и собака начала становиться холодной, я просила послушать сердце, на что мне ответили, что все в порядке. Когда она все-таки начала слушать сердце, было видно по реакции, что сердцебиения нет, но меня убеждала, что пульс есть, слабый. Принесла адреналин и вколола. Все равно не просыпается. Я спрашиваю, почему она не просыпается, как он должен действовать? Она мне сказала «Я не знаю, я его не ставила».

«Как же я удачно зашел, тут собака умирает»

Диана рассказывает, что Миа так и не приходила в себя, более того – стала холодной.

- Сотрудница, та самая моя знакомая, сказала, что уже не знает, что делать, поставила антидот и ушла стричь кота. Я в истерике позвонила в другую клинику, спросила, есть ли реаниматолог: собака не может прийти в себя после наркоза уже час, на что мне ответили, что это норма и не нужен нам кислород и реаниматолог. Мы остались в клинике. Потом появляется врач и говорит: «Как же я удачно зашел, тут собака умирает».

По словам Дианы, врач послушал пульс собаки и, ничего не услышав, начал делать ей массаж. После чего заявил, что появилось слабое сердцебиение и вновь поставил ей антидот.

- Укутал собаку и сказал нам идти домой, положить дома возле грелки, открыть окна, утром прийти к ним в клинику и, если что, у них есть кремация. Шансы дал 50 на 50, сказал, если что - деньги вернут, - продолжает рассказ Диана.

Пульса не было шесть минут

Домой девушка не поехала, она отправилась вместе с собакой в другую клинику. Там ей поставили кислород и датчик измерения пульса. Шесть минут датчик молчал. Собака умерла.

- Я позвонила знакомой в первую клинику, она сказала, что прочитала заключение только потом и нашла там гипоксию. Говорит, с таким диагнозом нужно делать совсем другой наркоз, ингаляционный, - рассказывает Диана. - Договор нам не был предоставлен, я ничего не подписывала. Почему такие безответственные люди берутся за такие операции?

Диана уверяет, что подобные случаи в этой клинике происходят не в первый раз. Она намерена найти других потерпевших. Пока отозвалась одна жительница Набережных Челнов. Вероника рассказала, что несколько дней назад из-за неправильно поставленного укола умер и ее померанский шпиц. Правда, в другой ветклинике города.

А вот другая любительница животных встала на защиту врача из клиники, где умер шпиц Дианы.

- Благодарна этому врачу за то, что спас моего кота. Мы ехали поздно с другого региона, они нас ждали, ставили капельницы. Вытащили просто с того света. У него была мочекаменная болезнь, я очень просила как-то ему помочь. Котик на моих глазах буквально угасал. Но благодаря именно этому врачу наш Бальти живой и до сих пор с нами, - рассказала Динара.

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