Казанские ученые предложили лечиться от гриппа с помощью генной терапии

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Когда появилось понятие «генная инженерия», то появились и возможности решения многих проблем на генном уровне. Так, например, родилась «генная терапия», которую предложили казанские ученые.

По словам профессора КГМУ Рустема Исламова, чтобы защититься от гриппа, лейкоциты можно загрузить генами, которые отвечают за выработку интерферона, и ввести их в кровь пациента. Этот метод также позволит бороться с дегенеративными и ишемическими заболеваниями.

Процесс выглядит следующим образом: в специально подобранный вирус встраивается терапевтический ген, который будет бороться с конкретной болезнью; нагруженный геном вирус проникает в лейкоциты, взятые из крови самого пациента; терапевтический ген «включается» и начинает нарабатывать молекулы того лекарства, которое и должно победить заболевание.

Генная инженерия неразрывно связана с направлением по клонированию. Так, после первого удавшегося эксперимента – овечка Долли, из клетки донора были воссозданы и другие животные: лошади, быки, собаки, кошки и даже обезьяна. Но человека клонировать запрещено.

Поэтому в его случае ученые рассматривают использование именно терапевтического метода клонирования. Это когда на основе стволовых клеток с ДНК отдельно выращивают здоровые ткани для поврежденного органа. Кстати, на этих тканях также можно тестировать новые лекарства.

Генная инженерия действительно увлекательна, ее развитие помогло бы в будущем сохранить популяцию краснокнижных животных. С другой стороны, не проще ли бережнее к ним относиться? И не порадует ли браконьеров массовое клонирование редких животных? Вопросов пока больше, чем ответов.