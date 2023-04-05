Мусульманский психолог из Казани Абдулазиз Даулетчин: «Теории Фрейда и Юнга не сопоставимы с Исламом»

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Некоторые несведущие мусульмане выступают за то, что психология и Ислам несовместимы, несправедливо обвиняют ее в негативном влиянии. Они считают, что если человек верующий, то ему не нужна такая помощь, так как религия исцеляет.

- Они спрашивают тебя о душе. Скажи: «Сущность души – одна из тайн Всевышнего, о которой знает только Он. И ваши знания по сравнению с Его знаниями ничтожны», в котором говорится, что душа – это таинство Всевышнего, которое не сможет познать другой человек, - ссылаются они на 85 аят из суры 17.

Однако наряду с этим существует экспертное мнение исламских психологов, которые утверждают, что переводить этот аят со словом «душа» очень неграмотно. Они говорят, что аят – это очень красивый текст, который связан между собой, как одно ожерелье, и который приводит к одному смыслу. Если посмотреть толкование на сайте «Коран.Центр», то здесь речь идет не о сущности души, а об откровении, ниспосланном Всевышним.

Но даже если опять же говорить о душе, то тут нужно учитывать, что психология занимается не ею, а эмоциями и переживаниями человека. Эта наука, как и другие, выступает всего лишь инструментом. И тут все зависит от того, в чьих руках он будет, и кто и на что его направит.

Не каждый психолог-консультант ориентируется в специфике религиозной и этнической идентичности клиента. Исходя из этого специалист может «наломать дров». Исламский психолог, в отличие от обычного специалиста, может проводить параллели с аятами Корана, находить сопоставление с хадисами, помогая человеку увидеть причину и решение своей проблемы.

Один из них - это исламский семейный психолог из Казани Абдулазиз Даулетчин. За его плечами 16-летний опыт работы в сфере психологии, более 170 сохраненных семей от развода, трудился в казанском хосписе имени Анжелы Вавиловой.

- Психология – это наука, которая стоит на стыке знаний о физиологии и философии (об окружающем мире и о себе). Надо понимать, что многие современные психотерапевтические подходы развивались, прежде всего, в рамках западной культуры. Теория мотивации, разработанная Зигмундом Фрейдом, теории Юнга, Гроффа и остальных не сопоставимы с Исламом, - говорит Абдулазиз Даулетчин. - Мусульманин видит психологию через призму Корана и сунну Посланника Аллаха. Правила счастливой, богоугодной жизни собраны в разделах фикха (право), ахляка (нравственность) и адаба (этика). Раньше общество жило согласно этим устоям. Человек жил со смыслом, коллективной здоровой идеологией, исполнял свою роль, не зацикливаясь на себе и своих чувствах, то есть был морально сильным. Однако с заменой ценностей и принятием нового эгоцентрического уклада жизни все это разрушилось. Особенно сильно это сказывается на семьях – самых важных ячейках общества. Моя задача как психолога – понять состояние человека и совместно найти пути решения. Зачастую люди ищут счастье, и я стараюсь вместе с каждым выстроить индивидуальный путь к этому счастью. Достаточно ли ему быть верующим, поклоняться, чтобы решить некоторые бытовые вопросы? Не всегда. Например, прося помощи у Всевышнего разобраться в отношениях с мужем или женой, наладить общение с детьми-подростками, все не произойдет само собой. Нужно создать причину, а Всевышний будет открывать новые дороги, на пути человека встретятся новые люди, которые помогут решить вопрос, в том числе это может быть и психолог. Обращение к нему как раз является не чем иным, как созданием причин для того, чтобы наше желание воплотилось в жизнь.

Этого же мнения придерживается казанский психолог Юлия Федорова.

— Ко мне как к исламскому психологу приходят с иными запросами. Например, я консультирую девушку, у которой проблема с желанием читать намаз. А проблема эта появилась в глубоком детстве, когда родители практически заставляли ее поклоняться Всевышнему, - рассказала специалист. - Наша задача – помочь человеку пережить чувства, дать ему поддержку, потому что не у всех она была в детстве. Не проработав определенные проблемы, человек может разочароваться в своей религии или же закончить жизнь самоубийством. Таких случаев было немало, и наша задача – предотвратить это. Когда религия в унисоне с психологией, то это только во благо. Также хочу рассказать о моем проекте с выпускниками из детских домов, у которых нет картины мира, как выстраивать взаимоотношения, и чаще всего у них бывает перенос проекции модели поведения своих родителей. В данном случае религия для них как ресурс, который дает понимание, что это все во благо.

Отметим, что исламская психология — это не новое направление. Ученые, изучающие историю исламской цивилизации, выявили, что первая психиатрическая больница появилась в Багдаде в VIII веке. Уже тогда была создана исламская система больниц: с пациентами работали врачи, медсестры и духовные учителя (наставники, устазы).

Наряду с этим важно сказать про огромный вклад средневековых мусульманских ученых в развитии медицины и психологии. Так, аль-Кинди, ар-Рази, аль-Балхи, аль-Газали описывали состояния души, психики человека, Ибн Сина (Авиценна) писал о психосоматических расстройствах. А работы Абу Зайд аль-Балхи о болезнях души и тела намного опередили весь ход развития психологии. Он одним из первых описал психозы, неврозы, невротические расстройства и классифицировал их. В 1970-е года Малик Бадри основал Международную ассоциацию исламской психологии.

К сожалению, на вопрос: «Противоречит ли психология нормам Ислама?», однозначного ответа до сих пор не существует. Так, как нельзя однозначно утверждать и о пользе или вреде любой другой науки, будь то химия, физика или биология.