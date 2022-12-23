На "ватрушках" смогут покататься как взрослые, так и самые маленькие. Фото: Алиса ТИТКО

В Казани открылись множество ледяных и снежных горок, на которых можно окунуться в детство и вдоволь прокатиться с них. Мы составили для вас топ-5 мест, где можно покататься на тюбингах, ватрушках.

Горка у стадиона "Ак Барс Арена"

Где: проспект Ямашева, 115А, вход со стороны улицы Чистопольской (через парковку Р9)

Режим работы: по будням - с 17.00 до 22.00, по выходным - с 10.00 до 22.00

Стоимость: четыре спуска - 500 рублей, восемь спусков - 900 рублей

На территории стадиона "Ак Барс Арена" открылась самая высокая горка в Казани. Ее высота составляет 12 метров, а длина спуска - 100 метров. На ней можно покататься на тюбингах, а использование искусственного покрытия вместо льда позволяет работать ей круглый год.

Горка в сквере Филармонии

Где: улица Павлюхина, 73

Режим работы:

Стоимость: со своим тюбингом - бесплатно, прокат на 30 минут - 250 рублей, час - 350 рублей

Горка небольшая, но оборудованная, поэтому подойдет для катания самым маленьким. Со своим тюбингом покататься с горки можно бесплатно. Совсем скоро здесь также откроется новогодняя елка.

Горка в "Свияжских холмах"

Где: Верхнеуслонский район, деревня Савино

Режим работы: в понедельник – с 14.00 до 21.00, со вторника по пятницу – с 10.00 до 21.00, в субботу – с 9.00 по 22.00, в воскресенье – с 9.00 до 21.00, в праздничные дни – с 9.00 до 22.00

Стоимость: по будням - 600 рублей за 2 часа, в выходные - 900 рублей за 2 часа, в праздники - 1100 рублей за два часа.

Любители экстремального спуска могут покататься на тюбингах на горнолыжных курортах Татарстана, например, в "Свияжских холмах". В эту сумму входят посещение "Снежного городка", катание на "ватрушках", использование всех видов подъемников на территории детского городка и не только. Кроме того, здесь можно взять в прокат горные лыжи и сноуборд.

Горки будут работать в выходные и праздничные дни. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Горка на Кремлевской набережной

Где: улица Федосеевская, 1

Режим работы: по будням - с 16.00 до 22.00, в выходные и праздники - с 12.00 до 23.00

Стоимость: прокат тюбингов - 250 рублей в час, прокат ледянок - 100 рублей в час

Кремлевская набережная - одно из самых красивых мест для катания на тюбингах в Казани. Здесь оборудовано несколько, небольших по высоте горок, что позволяет безопасно скатываться детям и взрослым. Кроме того, на территории набережной можно сделать красивые фотографии, покататься на коньках и посетить "Сказочный городок".

Горка на озере Глубоком

Где: возле остановки общественного транспорта "Озеро Лебяжье"

Режим работы: в выходные и праздничные дни с 9.00 до 18.00

Стоимость: прокат тюбинга на 30 минут - 200 рублей, на час - 350 рублей, со своими "ватрушками" - бесплатно

Горка находится неподалеку от остановки общественного транспорта "Озеро Лебяжье". Кроме проката "ватрушек", здесь есть место, где можно перекусить, музыкальное сопровождение и ночное освещение.

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