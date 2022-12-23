За запуск салюта в неположенном месте грозит штраф до 800 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

При покупке фейерверка на Новый год важно помнить о том, что запускать его разрешено не везде. Публикуем список специализированных мест, где в Набережных Челнах можно будет безопасно запустить салют и не нарваться на крупный штраф.

Где можно запускать фейерверк на Новый год 2023 в Набережных Челнах

В Татарстане к праздникам организуют более 700 мест для запуска салюта. В Набережных Челнах для этого оборудуют шесть площадок: парк Победы, стадион "Строитель", ипподром, территория между домом по адресу: улица Раскольникова, 34/01 и ГСК "Прикамский", а также рядом с пляжами на набережной Табеева и набережной Габдуллы Тукая.

Где нельзя запускать фейерверк на Новый год 2023 в Набережных Челнах

Напомним, что в Татарстане с 19 декабря по 8 января введен особый противопожарный режим. В это время запрещено использовать пиротехнические изделия 1-3 классов опасности, кроме бенгальских огней и хлопушек рядом с многоквартирными и частными домами, объектами ЖКХ, местами массового скопления людей и не только.

Какой штраф ждет за запуск салюта в неположенном месте в Татарстане

Запуск фейерверка в неположенном месте грозит штраф: для физических лиц - 20 тысяч рублей, предпринимателям - 80 тысяч рублей, а юридическим лицам - 800 тысяч рублей.

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