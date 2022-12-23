За запуск салюта в неположенном месте грозит штраф до 800 тысяч рублей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
При покупке фейерверка на Новый год важно помнить о том, что запускать его разрешено не везде. Публикуем список специализированных мест, где в Набережных Челнах можно будет безопасно запустить салют и не нарваться на крупный штраф.
В Татарстане к праздникам организуют более 700 мест для запуска салюта. В Набережных Челнах для этого оборудуют шесть площадок: парк Победы, стадион "Строитель", ипподром, территория между домом по адресу: улица Раскольникова, 34/01 и ГСК "Прикамский", а также рядом с пляжами на набережной Табеева и набережной Габдуллы Тукая.
Напомним, что в Татарстане с 19 декабря по 8 января введен особый противопожарный режим. В это время запрещено использовать пиротехнические изделия 1-3 классов опасности, кроме бенгальских огней и хлопушек рядом с многоквартирными и частными домами, объектами ЖКХ, местами массового скопления людей и не только.
Запуск фейерверка в неположенном месте грозит штраф: для физических лиц - 20 тысяч рублей, предпринимателям - 80 тысяч рублей, а юридическим лицам - 800 тысяч рублей.
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