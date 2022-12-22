Алкоголь следует покупать только в лицензионных магазинах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новогодние праздники чаще всего увеличиваются случаи отравления контрафактным или суррогатным алкоголем. Только за 9 месяцев 2022 года в Татарстане спиртным отравились почти 500 человек. Рассказываем, как отличить лицензионный алкоголь от подделки, и чем может закончиться покупка спиртного в интернете или с рук к праздничному столу.

В Татарстане спиртным отравляются не только взрослые, но и дети

По данным Роспотребнадзора Татарстана, за 9 месяцев 2022 года в республике зарегистрировали 477 случаев острых отравлений алкоголем, из них 169 случаев с летальным исходом. За этот период татарстанцы чаще всего травились этанолом, метанолом, неуточненным спиртом, в том числе суррогатами алкоголя. Основная доля отравившихся - это лица в возрасте 18 лет и старше. Однако стоит отметить, что жертвами алкогольных отравлений становились подростки – 24 случая, и даже дети – 33 случая.

Решили отметить день рождения, а в итоге оказались в больнице

О том, как может закончиться праздник с контрафактным алкоголем, расскажем на примере истории, произошедшей в ноябре 2021 года. В частном доме поселка Салмачи группа молодых парней и девушек собралась, чтобы отметить день рождения. Решив сэкономить, один из них купил пятилитровую бутылку суррогатного спиртного и кинул в багажник каршерингового автомобиля и поехал праздновать.

Вот только когда молодые люди доставали пятилитровую бутылку с суррогатом из машины, они перепутали ее с «незамерзайкой». Она быстро перекочевала на праздничный стол. Чтобы было повкуснее в жидкость добавили еще и ароматизаторы. Видимо это отбило едкий запах и «незамерзайку» выпила дюжина студентов. Они ничего даже не заподозрили. Плохо им стало только потом. В течение следующего дня с признаками отравления в больницу попали 13 человек. Одна девушка, находившаяся в тяжелом состоянии, скончалась.

Смертельный случай недавно произошел в Казани. Стало известно, что 16-летняя девушка умерла после отравления некачественным спиртным. У нее диагностировали отек мозга. Врачи отмечают, что детский организм переносит отравление суррогатным алкоголем тяжелее взрослых, так как их организм еще не окреп в полной мере.

Взорвался самогонный аппарат и выбил стекла в доме

Причем опасным может быть не только распитие контрафактного алкоголя, но и его производство. Так, например, в ноябре уходящего года в многоэтажном доме Набережных Челнов разгерметизировался самогонный аппарат. Из-за его разгерметизации в окнах выбило стекла. Повезло, что пожара не было, как и остальных разрушений. В происшествии пострадал только 42-летний владелец квартиры, которого госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Похожий случай произошел в начале декабря по улице Павлюхина в Казани. В одной из квартир на 16 этаже также произошла разгерметизация самогонного аппарата, в результате – в спальне, на кухне и на балконе выбило окна. К счастью, из жильцов никто не пострадал.

Последствия разгерметизации самогонного аппарата на Павлюхина в Казани. Фото: МЧС Татарстана

Как в Татарстане не попасться на контрафактный и суррогатный алкоголь

При покупке алкоголя обратите внимание на форму бутылки, внешний вид этикетки, горлышка, имеющиеся тиснения, рельефные изображения и сравните их с фотографиями продукции на официальном сайте производителя. Подделать все до мелочей практически невозможно.

Однако даже оригинальная упаковка не гарантирует качество содержимого. Некоторые продавцы используют повторно пустые бутылки от известных напитков, наполняя их сомнительным содержимым, приготовленным из концентрата и спирта. Не стоит приобретать алкоголь с рук или заказывать в интернете.

Покупать спиртное следует только в магазинах, имеющих лицензию на реализацию алкогольной продукции. В официальных точках продажи работает специальная система ЕГАИС. Кассир считывает федеральную специальную или акцизную марки на алкоголе сканером, после чего повторно продать такую бутылку уже нельзя.

Проверить марку самостоятельно можно на сайте Росалкогольрегулирования или с помощью приложения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка «АнтиКонтрафакт Алко».

Акцизную марку на бутылке можно проверить на сайте Росалкогольрегулирования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наказание за распространение контрафактного и суррогатного алкоголя

В случае незаконного производства алкогольной продукции без лицензии в крупном размере виновного суд может приговорить к наказанию в виде лишения свободы до пяти лет.

За незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции можно получить штраф в размере от 50 тысяч рублей до 80 тысяч рублей или быть приговоренным к исправительным работам на срок до одного года.

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