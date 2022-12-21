ЧП, унесшее жизни трех человек, произошло днем 20 декабря у деревни Ямбахтино. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что единственный выживший в результате взрыва на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии продолжается находиться в больнице. Врачи оценивают его состояние, как стабильное, средней степени тяжести. У пациента ожоги 3% тела, в том числе рук.

Что касается родственников трех погибших, то власти республики поддерживают с ними контакт.

- Им будет оказана поддержка со стороны эксплуатирующей организации и властей, работают психологи, - заявил глава региона Олег Николаев.

Напомним, трагедия произошла около 13:44 во вторник, 20 декабря, у деревни Ямбахтино. На данный момент установлено, что взрыв и последующее возгорание случились во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».

ЧП случилось во время проведения на объекте плановых ремонтных работ. Фото: соцсети

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Фото: МЧС Чувашии

В результате ЧП три человека погибли, а один пострадал. Все они - работники Заволжского линейного управления магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород, которое обслуживает данный газопровод. Выживший - житель Чувашии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия и экспертная оценка поврежденного участка газопровода. Как только эти работы будут закончены, специалисты приступят к ремонту. Он может занять до трех дней.

Отметим, что по этому газопроводу голубое топливо доставлялось транзитом через Украину в страны Европы. Газ в близлежащие населенные пункты подавался и подается по другому пути.

Подробности произошедшего продолжают устанавливаться специалистами. Фото: прокуратура Чувашии

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