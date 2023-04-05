МТС и ГИТИС организуют онлайн-консультацию для татарстанских подростков

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Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС проведут онлайн консультации для абитуриентов республики. По их итогам, самые талантливые участники будут рекомендованы для прохождения следующих этапов вступительных испытаний в ведущий творческий ВУЗ страны в Москве.

Мероприятие состоится на онлайн-платформе Webinar 20-21 апреля, отборочные прослушивания проведёт старший преподаватель кафедры мастерства актёра Екатерина Георгиевна Николаева. Принять участие в них смогут подростки в возрасте от 16 до 18 лет. Обязательна предварительная регистрация, после которой организаторы пришлют каждому участнику индивидуальное время и приглашение на консультацию.

К прослушиваниям нужно подготовить стихотворение, басню и отрывок из прозы. Также надо быть готовым к тому, что преподаватели попросят станцевать или исполнить песню. Выбранные произведения должны быть небольшими по объёму. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.

Для всех желающих перед прослушиваниями педагог проведет консультацию и расскажет о том, как подобрать чтецкую программу, психологически готовиться к экзаменам, оценивать объективно свои силы и правильно выбирать направление развития.

- В прошлом году на прослушиваниях в Поволжье Татарстан был самым активным, наш регион представляли около сорока участников из Казани и Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Чистополя, Менделеевска, Елабуги, Агрыза, Азнакаево. Цифровые технологии значительно упростили нашу жизнь, а в случае с этим проектом дали возможность любому подростку, будь он из крупного города или глубинки, попробовать свои силы и пройти первый шаг на пути к театральной карьере, - прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

- Для ГИТИСа проект «Поколение М» уже во многом стал стратегическим инструментом вуза по развитию человеческого капитала в регионах, за что мы благодарны компании МТС. Самое замечательное, что «Поколение М» подталкивает нас развивать региональные прослушивания ГИТИСа в республиках и областях, кроме тех, где есть собственные актерские школы и театральные вузы. Связано это с тем, что талантливые дети часто вырастают не в самых обеспеченных семьях и родители не готовы потратить деньги на ничего не гарантирующую поездку на первый отборочный тур творческих прослушиваний в Москву. Поэтому для нас важно провести первый тур в разных концах нашей большой и великой страны. Также мы не меньше внимания уделяем трудоустройству наших выпускников. Думаю, что самые талантливые ребята после завершения учёбы должны возвращаться в свои родные города, чему способствует проект ГИТИСа «Постановки творческими командами в театрах России и в русских театрах за рубежом», – говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.