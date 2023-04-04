Живет в подъездах: дочь блогера из Казани сбежала в Москву и мечтает попасть в детдом

Сейчас девочка находится в ковидном госпитале Фото: Олег Укладов

Жительница Казани Мария ведет блог про счастливое материнство, а ее 12-летняя дочь в это время заявляет, что ненавидит мать, сбегает из дома и даже мечтает попасть в детский дом. Вот уже месяц Лера (все имена изменены - Ред.) не живет дома, а ее мама не находит себе места и уверяет, что во всем виновата новая знакомая дочери – Лилия.

18-летнюю подругу однажды в дом привела 14-летняя Настя – другая дочь Марии. Сказала, что ей негде жить и нужно какое-то время, чтобы встать на ноги.

- Мы ее приютили, кормили, предоставили кров. Выяснилось, что эта Лилия приехала в Казань из Сочи – просто потому что захотелось. С матерью она не общается, с отцом поддерживает отношения, но тот говорит, что не может забрать дочь, так как она совершеннолетняя и сама решает, где и с кем ей быть, - рассказывает Мария. - Она жила у нас около четырех-пяти месяцев. Я ее пыталась выгнать, но дочь ее всегда защищала и просила оставить.

Жительница Казани говорит, что после общения с Лилией ее дочери стали периодически уходить из дома. Вместе с Настей они однажды на попутках уехали в Ульяновск. Благо, девочка вовремя одумалась и позвонила маме, с помощью полиции ее удалось вернуть домой. А вот в случае с 12-летней Лерой все сложнее – она также на попутках уехала в Москву. Правда, уже не с Лилией, а с неким взрослым приятелем. Из столицы девочка звонила подругам и говорила, что ночует в подъездах, а еду просит в кафе и ресторанах.

- Часто ей дают только горячую воду, - пересказала матери разговор с Лерой одна из ее подруг.

При этом Лера домой возвращаться не хочет. Уверяет подруг, что мать ее ругает, «дает леща», а в московских подъездах тепло и хорошо.

- Говорит, что хотела бы попасть в детдом, чтобы ее потом Лилия удочерила, - рассказывает подруга девочки.

Сейчас девочка находится в ковидном госпитале, проходит лечение. Как только она вылечится, мать намерена забрать ее домой. Правда, нет гарантии, что Лера не убежит снова.

Бабушка предлагает не бороться за Леру

Всего у Марии пятеро детей. Старшей дочери 20 лет, она живет отдельно. Младшему сыну 10 лет. Вторая дочь - Лена, которой сейчас 17 лет, недавно родила сына. Забеременела она и вовсе в 16, а отцу ребенка на тот момент было 15.

С отцом детей Мария в разводе, при этом они продолжают жить в одной квартире – бывшему мужу некуда податься. В последние несколько лет он стал много пить, жалуется жительница Казани, хотя раньше алкоголем не злоупотреблял.

Средняя дочь Настя и вовсе намерена лишить отца родительских прав, она вместе с матерью готовит соответствующие документы. Девушка уверяет, что родитель поднимает на мать руку, в этот момент Настя заступается за нее и получает в результате сама.

Есть в этой семье и бабушка – мать Марии. Женщина уверяет, что Лера – ребенок безнадежный и она на месте дочери не стала бы бороться за нее.

Семья стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Остается надеяться, что мать и дочь все-таки найдут общий язык.

Ранее мы сообщали, что жительница Набережных Челнов родила 12-го ребенка в Аргентине. После родов врач выдал ей пакет презервативов.

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