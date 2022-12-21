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Общество21 декабря 2022 8:14

Драмеди с Аксеновой и фильм с Данилой Козловским: что смотрели татарстанцы в 2022 году

Онлайн-кинотеатр KION от МТС на основе статистики спроса на фильмы и сериалы за 2022 год, проанализировал трафик среди татарстанских пользователей и рассказал об их предпочтениях

В 2022 году заметны изменения в привычном образе жизни россиян, для которых просмотр фильмов и сериалов стал одним из основных видов досуга. Особенностью смотрения стала возросшая популярность жизнеутверждающих отечественных драм и комедий.

Первое место в списке предпочтений жителей Татарстана среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION заняло хитовое драмеди о жажде жизни «Почка» с Любовью Аксеновой. Второе – сериал «Два» с Евгением Куликовым в главной роли. Третье место татарстанцы отдали антигламурной комедии «Нереалити» с Ольгой Дибцевой.

Лидером по популярности среди фильмов, которые смотрели в этом году татарстанцы, стала зарубежная польская криминальная драма «Эскортницы». Также в списке самых любимых картин 2022 года у жителей Татарстана:

- драматический фильм, основанный на реальных событиях «Одна»;

- комедия «Молодой человек» с Павлом Табаковым и Данилой Козловским;

- комедийная драма с Алисой Фрейндлих в главной роли;

- комедия о приключениях с Таисией Вилковой о покорении Москвы.

Среди зарубежных сериалов в 2022 году татарстанцы чаще всего смотрели нашумевший турецкий сериал «Постучись в мою дверь», комедийную мелодраму с криминальным уклоном «Без памяти» и британский триллер о пропаже ребенка «Утонувшие».

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