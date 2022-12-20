Тест: кто вы из мира умных девайсов?

1 января в онлайн кинотеатре Иви, а 9 и 10 января в 22:00 на телеканале ТНТ выйдет комедийный мини-сериал «Оливье и роботы», его действие будет происходить в высокотехнологичном мире будущего, невозможном без смарт-девайсов. Это сборник добрых историй о том, как сталкиваются технический прогресс и российский менталитет, каждая из шести историй посвящена испытаниям, которые проходят герои в ультрасовременной стране. К премьере сериала мы сделали тест, он поможет вам понять, кем вы могли бы быть в мире умных девайсов.

В какой стране вы хотели бы жить?

А) Италия

Б) Германия

В) США

Что помогает вам поднять настроение?

А) Кофе и сладости

Б) Спорт

В) Вечер с сериалом

Ваш идеальный отдых – это…

А) Пойти с друзьями в кафе

Б) Сконцентрироваться на прогулке или медитации

В) Никуда не пойти, играть в видеоигры или смотреть кино

В школе вам больше всего нравилось…

А) На уроках труда

Б) На уроках физкультуры

В) На уроках информатики

К вам внезапно пришли гости. Вы предложите им…

А) Посидеть на кухне

Б) Пройтись у дома или вместе пойти на йогу

В) Зависнуть у телевизора

Больше А – Умная кофемашина. Радушная, гостеприимная, любит все сладкое и ароматное. Ради гостей приготовит сто видов кофе. Кстати, в «Оливье и роботах» внутри кофемашинки кроется сознание мамы, жены и тещи.

Больше Б – Умные часы. Пунктуальность, точность, активный образ жизни, любовь к спорту и различным медитативным практикам – это ваше. Потенциальный долгожитель.

Больше В – Телевизионная смарт-система. Вы любите все медийное и увлекательное, не только кино и сериалы, но и видеоигры, квесты. С вами не соскучишься.

Смотрите 9 и 10 января в 22:00 комедийный мини-сериал «Оливье и роботы» на ТНТ

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram