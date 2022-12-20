Тест: кто вы из мира умных девайсов?

1 января в онлайн кинотеатре Иви, а 9 и 10 января в 22:00 на телеканале ТНТ выйдет комедийный мини-сериал «Оливье и роботы», его действие будет происходить в высокотехнологичном мире будущего, невозможном без смарт-девайсов. Это сборник добрых историй о том, как сталкиваются технический прогресс и российский менталитет, каждая из шести историй посвящена испытаниям, которые проходят герои в ультрасовременной стране. К премьере сериала мы сделали тест, он поможет вам понять, кем вы могли бы быть в мире умных девайсов.
В какой стране вы хотели бы жить?
А) Италия
Б) Германия
В) США
Что помогает вам поднять настроение?
А) Кофе и сладости
Б) Спорт
В) Вечер с сериалом
Ваш идеальный отдых – это…
А) Пойти с друзьями в кафе
Б) Сконцентрироваться на прогулке или медитации
В) Никуда не пойти, играть в видеоигры или смотреть кино
В школе вам больше всего нравилось…
А) На уроках труда
Б) На уроках физкультуры
В) На уроках информатики
К вам внезапно пришли гости. Вы предложите им…
А) Посидеть на кухне
Б) Пройтись у дома или вместе пойти на йогу
В) Зависнуть у телевизора
Больше А – Умная кофемашина. Радушная, гостеприимная, любит все сладкое и ароматное. Ради гостей приготовит сто видов кофе. Кстати, в «Оливье и роботах» внутри кофемашинки кроется сознание мамы, жены и тещи.
Больше Б – Умные часы. Пунктуальность, точность, активный образ жизни, любовь к спорту и различным медитативным практикам – это ваше. Потенциальный долгожитель.
Больше В – Телевизионная смарт-система. Вы любите все медийное и увлекательное, не только кино и сериалы, но и видеоигры, квесты. С вами не соскучишься.
Смотрите 9 и 10 января в 22:00 комедийный мини-сериал «Оливье и роботы» на ТНТ
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