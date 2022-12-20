В Мензелинске взрывом газа разнесло крышу дома, пострадал человек

Все произошло рано утром на улице Прибрежная.
Фото: скриншот
Утром во вторник, 20 декабря, на улице Прибрежная в Мензелинске взорвался, а после загорелся частный дом. В результате ЧП не только вылетели окна и двери, но и оторвало крышу.
На место оперативно прибыли пожарные.
Фото: МЧС Татарстана
На место оперативно прибыли пожарные, которые принялись ликвидировать возгорание. Огонь успел перекинуться только на мансарду, но не на соседние дома.
В итоге пострадал 59-летний мужчина. С ожогами он был госпитализирован в центральную районную больницу. Там состояние пациента стабилизировали, после чего он был доставлен в БСМП Набережных Челнов.
По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать скопившийся внутри дома газ. Подробности выясняются. Материал дополняется.
Подробности произошедшего устанавливаются.
Фото: МЧС Татарстана
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