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Происшествия20 декабря 2022 9:03

В Мензелинске взрывом газа разнесло крышу дома, пострадал человек

Момент страшного ЧП попал на камеру
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Все произошло рано утром на улице Прибрежная.

Все произошло рано утром на улице Прибрежная.

Фото: скриншот

Утром во вторник, 20 декабря, на улице Прибрежная в Мензелинске взорвался, а после загорелся частный дом. В результате ЧП не только вылетели окна и двери, но и оторвало крышу.

На место оперативно прибыли пожарные.

На место оперативно прибыли пожарные.

Фото: МЧС Татарстана

На место оперативно прибыли пожарные, которые принялись ликвидировать возгорание. Огонь успел перекинуться только на мансарду, но не на соседние дома.

В итоге пострадал 59-летний мужчина. С ожогами он был госпитализирован в центральную районную больницу. Там состояние пациента стабилизировали, после чего он был доставлен в БСМП Набережных Челнов.

По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать скопившийся внутри дома газ. Подробности выясняются. Материал дополняется.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

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