Обломки разбросало на 800 метров: что известно о крушении самолета Ил-18В в Рыбно-Слободском районе

Ил-18В совершал регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва-Красноярск. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ровно 60 лет назад, 4 апреля, в Рыбно-Слободском районе ТАССР потерпел крушение самолет Ил-18В. Эта трагедия унесла жизни 67 человек и стала одной из самых крупных авиакатастроф в истории Советского Союза. В годовщину катастрофы вспоминаем обстоятельства и причины страшного происшествия.

Что известно о крушении самолета Ил-18В в Рыбно-Слободском районе

4 апреля 1963 года Ил-18В совершал регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва-Красноярск. В 3.12 самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево и занял эшелон 6 километров. Экипаж просил разрешение подняться до эшелона 8 километров, однако диспетчер дал отказ, так как в это же время в попутном направлении летел самолет Ту-104.

В 4.15 экипаж Ту-104 пролетел Канаш, в связи с чем диспетчер разрешил экипажу Ил-18В подняться до запрашиваемого эшелона. В 4.26 самолет Ил-18В пролетел Лаишево и двигался в сторону Мамадыша — это было последнее сообщение от экипажа, больше на связь он не выходил.

Все небо было покрыто облаками. Внезапно на крайнем правом двигателе лопасти винта развернуло так, что тот начал создавать обратную тягу, и самолет стал сильно крениться. В результате — экипаж оказался не в состоянии справиться с пилотированием и принял решение зафлюгировать оба правых двигателя. Потеряв тягу, самолет снизился и на большой скорости устремился к земле. От высоких аэродинамических нагрузок элероны с обеих сторон оторвало. Из-за того, что падение происходило в облаках, экипаж был дезориентирован и не мог выровнять воздушное судно.

На высоте 200–300 метров Ил-18В вышел из облаков, и пилотам удалось восстановить управление. Однако высоты для исправления ситуации было мало. Самолет столкнулся с землей на скорости 500-600 километров в час, в результате чего произошел взрыв.

С рассветом обломки самолета обнаружили на заснеженном поле недалеко от села Урахча Рыбно-Слободского района ТАССР. На месте удара остался отпечаток полного профиля крыла, обломки самолета разбросало на 800 метров, двигатели были отброшены на расстояние 600 метров.

Погибшие при крушении самолета Ил-18 в Рыбно-Слободском районе

Экипаж состоял из восьми человек: командира Анатолия Хилова, второго пилота Петра Красько, штурмана Анатолия Маркашева, бортмеханика Виктора Никитина, бортрадиста Владимира Бахова, а также стюардесс Валентины Поздняковой, Валентины Бочкаревой-Макитовой и Людмилы Никоненко. На борту вместе с ними находились 59 пассажиров. В катастрофе все 67 человек погибли.

Причины крушения самолета Ил-18В в Рыбно-Слободском районе

Причиной крушения самолета Ил-18В назовут сбой в работе крайнего правого двигателя. Лабораторные исследования показали, что катастрофа была вызвана дефектом маслоуплотнительного резинового кольца на маслопереходнике винта, который в свою очередь был вызван недостатком сборки воздушного винта АВ-68И на заводе-изготовителе.

Примечательно то, что этот дефект можно было выявить лишь разобрав винт и проверив его на изъяны в ремонтной станции, так как в полете и на земле его не обнаружить. В итоге это привело к заеданию золотника регулятора оборотов в нижнем положении, из-за чего винт начал работать в режиме реверса.

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