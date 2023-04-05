Парковки, коммуналка и «сюрпризы» от братьев меньших: Что беспокоит жителей Чебоксар?

Личная встреча с населением давно стала привычным форматом работы для властей Чебоксар. Регулярно просьбы и чаяния населения для обратной связи собирает лично глава города Евгений Кадышев. Обратиться к нему горожане могут с любым волнующим их вопросом. Очередной приемный день градоначальник провел в минувшую пятницу, 31 марта.

- Часть вопросов удалось решить сразу. По остальным направлю запросы в профильные ведомства и организую выезды на место, - отметил Кадышев по итогам встречи в своем телеграм-канале.

Мероприятие по традиции состоялось в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Чувашской Республике.

Как и прежде, обращения граждан касались абсолютно разных направлений. Так, на этот раз поступили вопросы о предоставляемых мобилизованным гражданам и их семьям льготах. Прозвучали просьбы по поводу строительства дворовых проездов и парковок, поступили жалобы по поводу качества содержания мусорных контейнеров и платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Отличительной чертой сегодняшнего приема стало большое количество инициатив и предложений, поступивших от жителей столицы, - оценил проведенный прием Кадышев.

Так, в ходе общения от жителей поступили интересные предложения по благоустройству малых рек, созданию экологической городской среды и другие.

В числе рутинных задач и обращений были и непривычные обращения. Так, по словам главы Чебоксар, один из активных молодых людей города на приеме выразил беспокойство по поводу несоблюдения чебоксарцами закона об ответственном обращении с животными. В частности, человека волновал факт, что владельцы собак во время выгула питомцев не убирают за ними продукты их жизнедеятельности. Молодой человек не просто пожаловался, но и озвучил варианты решения проблемы - он предложил привлечь внимание владельцев животных к данной проблеме и ввести меры ответственности за нарушение закона.

- К сожалению, такая проблема действительно существует, и особенно ярко мы ее наблюдаем в период таяния снега. Предложение чебоксарца обсудим с коллегами на депутатской комиссии и вместе будем искать пути решения проблемы, - пообещал Евгений Кадышев.

Этот вопрос нашел отклик у населения и в социальных сетях. Так, в телеграм-канале пользователь Эльвира Маркова привлекла внимание к конкретному месту - парку Победы, где горожане выгуливают питомцев, а вот привычные «сюрпризы» за любимцами не убирают. Вариантом решения, по мнению пользователя, может стать создание специальных площадок для выгула четвероногих.

- Все инициативы будут рассмотрены и взяты в работу, - пообещал глава Чебоксар.

Он уверен, что подобный формат работы позволяет не только выявлять наиболее проблемные стороны жизни города, но и увеличивать темпы преобразования.