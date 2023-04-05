В Чувашии подвели итоги проекта «Спорт - норма жизни» за 2022 год и обозначили планы на будущее

В Чувашской Республике на протяжении нескольких лет реализуется проект «Спорт - норма жизни», направленный на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди населения. В прошлом году достижения республики в этом направлении отметили на федеральном уровне. О проделанной работе, перспективах и планах на будущее «Комсомолка» побеседовала с министром физической культуры и спорта Чувашии Василием Петровым.

- Василий Владимирович, расскажите, пожалуйста, что это за проект и какую цель он преследует.

- «Спорт - норма жизни» - это федеральный проект, реализация которого в нашей стране началась с 2019 года. Он является составной частью Национального проекта «Демография». Его главная миссия - повысить качество жизни каждого жителя республики через физическую активность и массовый спорт, сформировать культуру активной жизни.

Двумя главными показателями, по которым оценивается эффективность реализации проекта «Спорт - норма жизни», является доля граждан, систематически занимающихся спортом, и уровень обеспеченности наших жителей спортивными сооружениями.

- Какие мероприятия предусмотрены этим проектом?

- В рамках реализации проекта мы строим новые крупные спортивные объекты и бюджетные плоскостные спортивные сооружения, обеспечиваем профессиональным спортивным оборудованием спортивные школы олимпийского резерва, которые ведут подготовку спортивного резерва для сборных команд нашей республики и нашей страны. Также проводятся крупные спортивные соревнования и массовые физкультурные мероприятия - все это направлено на популяризацию здорового образа жизни.

- Эффективность реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» высоко оценивается и на федеральном уровне. Расскажите, пожалуйста, об этом.

- Во-первых, это подтверждается официальной статистикой: планомерно увеличивается число наших жителей, выбирающих активный образ жизни, растет уровень обеспеченности спортивными сооружениями, - так и данными социального опроса, проведенного Центром управления регионом Чувашской Республики, согласно которому на 1 ноября 2022 года более 50% жителей нашей республики занимаются физкультурой.

Проделанную нами работу в данном направлении действительно также высоко оценили и на федеральном уровне. По итогам статистических данных с января по сентябрь 2022 года Чувашия вошла в число шести регионов-лидеров по уровню развития спортивной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». Такие данные Минспорта России были озвучены на международном форуме «Россия - спортивная держава» в ходе встречи министра спорта России Олега Матыцина с руководителями региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта. Критериями результативности работы регионов стали выполнение взятых на себя обязательств по строительству, соблюдение сроков, освоение федеральных субсидий и другие показатели.

Также в прошлом году впервые 239 наших спортсменов вошли в составы спортивных сборных команд России, показав лучший результат за 10 лет.

За всеми этими цифрами и рейтингами стоит создание в республике развитой сферы физической культуры и спорта, которая формирует у жителей Чувашии устойчивые навыки здорового образа жизни, сильные традиции физкультурного движения и спорта.

- Это результат комплексной работы?

- Безусловно, высокая результативность проекта «Спорт - норма жизни» обусловлена совместной работой Минспорта, Минстроя, Минфина Чувашии, Республиканской службы по тарифам, муниципалитетов и спортивных школ.

- А можете рассказать подробнее о мероприятиях, которые проводились за прошедший год?

- Если говорить о реализации в 2022 году регионального проекта в разрезе мероприятий, то одним из эффективных направлений, позволяющих укрепить материально-техническую базу республиканских спортивных школ, является поставка спортивного оборудования и инвентаря, предусмотренных федеральными стандартами спортивной подготовки, в спортивные школы только олимпийского резерва. Только в прошлом году нашими школами олимпийского резерва по легкой атлетике, спортивной гимнастике, самбо и дзюдо закуплено необходимое для спортивной подготовки качественное оборудование и инвентарь отечественного производства. Данное мероприятие сохранено также и в 2023 году, субсидия будет выделена трем школам олимпийского резерва - № 3, 7 и 10.

Еще одним мероприятием, позволяющим повысить качество подготовки нашими спортивными школами спортивного резерва для сборных команд России и Чувашской Республики, является предоставление таким школам субсидий на закупку необходимого спортивного оборудования, инвентаря и спортивной экипировки.

В 2022 году федеральная субсидия была выделена республиканской спортивной школе по футболу, в рамках которой закуплены футбольные ворота, мячи, спортивная форма, бутсы и другое необходимое для тренировочного процесса спортивное оборудование.

Такое планомерное оснащение спортивной школы дает свои результаты. Так, решением Российского футбольного союза 30 ноября 2022 года футбольному полю с искусственным покрытием, расположенному на стадионе «Олимпийский», присвоена 4-я категория разряда «Ю», что дает нам право проводить на данном поле всероссийские соревнования юношеской футбольной лиги.

В этом году такие субсидии будут предоставлены еще трем спортивным школам - № 2, 5 и 8.

Одним из самых масштабных направлений проекта «Спорт - норма жизни» является строительство новых спортивных объектов. Благодаря участию региона в реализации проекта в Чувашии появилось 30 спортивных объектов. Так, в прошлом году было завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга» в селе Ишлеи Чебоксарского муниципального округа с 25-метровым плавательным бассейном.

Объект представляет собой трехэтажное здание, где расположены 25-метровый плавательный бассейн, спортивный и тренажерный залы, зал для настольных игр, фитнес-зал. Кроме того, на базе ФОКа появился специализированный зал с ковром для занятий самбо, тем самым спортобъект стал еще одной площадкой реализации партийного проекта «Zа самбо» и всероссийского проекта «Самбо в школу».

Важно, что в шаговой доступности с ФОКом расположена муниципальная школа, и теперь уроки физкультуры проходят на базе спорткомплекса. Для школьников здесь открыты секции по вольной борьбе, самбо, футболу, волейболу. Одновременно заниматься спортом в ФОКе смогут 172 человека в смену. Спорткомплекс адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также в 2022 году построены стадион в г. Мариинский Посад и спортивная площадка для Батыревской общеобразовательной школы № 2.

Кроме того, в прошлом году начато строительство крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне «Новый город» столицы Чувашии. По условиям заключенного с Минспортом России соглашения данный объект вводится в эксплуатацию в 2023 году. Будущий спорткомплекс станет площадкой для тренировок представителей хоккея, фигурного катания, конькобежного спорта. А доступность объекта для маломобильной категории граждан позволит развивать здесь адаптивный хоккей. Кроме того, расположение катка в жилом районе рядом со школой является большим подспорьем в развитии массового спорта - на льду будут проходить сеансы массового катания для всех желающих.

- Помимо строительства крупных спортивных объектов в регионе появляются уличные площадки. Какая работа проведена в данном направлении?

- Комплекс ГТО - локомотив развития массового спорта, именно поэтому ежегодно в рамках реализации мероприятий проекта «Спорт - норма жизни» в сельской местности создаются площадки для сдачи норм ГТО. На каждой площадке размещено более 20 наименований тренажеров, турников и других элементов, востребованных жителями муниципалитетов разного возраста и уровня физической подготовки.

В 2022 году такие площадки появились в Аликовском, Канашском и Ядринском муниципальных округах, в республиканском физкультурно-оздоровительном центре «Белые камни».

На сегодняшний день общее количество площадок ГТО в регионе стало 20. В 2023 году появятся еще три площадки в Цивильском, Мариинско-Посадском и Комсомольском муниципальных округах.

- Василий Владимирович, большое спасибо за интервью. Желаем вам дальнейших успехов в реализации намеченных планов.

- Спасибо! В заключение хотелось бы сказать, что счастливые и здоровые люди - это основа процветания любой страны. А простой и доступный каждому путь к яркой, насыщенной и полноценной жизни - это физическая активность, возможности для которой и создает проект «Спорт - норма жизни».