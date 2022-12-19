В парке им. Николаева пройдет забег, который выявит самого быстрого и яркого Деда Мороза. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Администрация Чебоксар представила программу на новогодние праздники. Для жителей и гостей столицы Чувашии подготовили бесплатные экскурсии по Красной площади, забег Дедов Морозов, представления в театре и не только. Рассказываем, куда сходить в праздничные дни и на что посмотреть.

Экскурсии по Красной площади

Где: Красная площадь

Когда: 29, 30 декабря и со 2 по 7 января в 10.00 и 13.00

Погулять по Красной площади можно не только в Москве, но и в Чебоксарах. Музейно-туристический центр подготовил для гостей и жителей столицы Чувашии бесплатные экскурсии. Количество человек в группе – не больше 20 человек.

Легкоатлетический забег «Самый шустрый Дед Мороз»

Где: парк им. Николаева

Когда: 25 декабря в 12.30

В парке им. Николаева пройдет конкурс на самого быстрого и яркого Деда Мороза. Для того, чтобы принять участие в соревнованиях необходимо нарядиться в костюм Деда Мороза, прийти парк чуточку заранее, в 12.00, и пройти регистрацию у главной сцены. Маршрут забега пройдет вокруг центральной аллеи парка. Всем участникам обещают подарочные сертификаты.

Дом Деда Мороза

Где: парк «Амазония»

Когда: 25, 29, 30 декабря с 12.00 до 22.00 (перерыв с 15.30 до 16.30); 31 декабря с 12.00 до 15.00; 1 января с 15.00 до 20.00; со 2 по 8 января с 12.00 до 22.00 (перерыв с 15.30 до 16.30)

Юные гости смогут попасть в дом Деда Мороза и рассказать ему о своих достижениях, прочитать стихи и спеть песни. Желающие смогут сделать снимки на фотозонах. Вход – бесплатный.

Новогодние представления в театре

Где: Театр оперы и балета

Когда: с 21 декабря по 7 января

В Театре оперы и балета пройдут тематические новогодние представления: «Щелкунчик», «12 месяцев», музыкальная сказка «Хрустальный башмачок», гастроли Коми «Тайна северного сияния», сказка «Снежная королева». Ранее мы публиковали подробную программу праздничных представления для детей в Чувашии.

Самый большой каток в городе

Где: парк «Амазония»

Когда: с 10.00 до 21.40

В парке «Амазония» можно покататься на коньках на самом большом катке города. Вход на каток стоит 150 рублей, прокат коньков – 200 рублей. Здесь также можно покататься на «ватрушках» на горке с бугельным подъемником. Делимся еще местами, где можно покататься на коньках в Чебоксарах.

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