Неотложная медицинская помощь будет оказываться на протяжении всех новогодних праздников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время новогодних праздников, с 31 декабря по 8 января, больницы, поликлиники, пункты вакцинации и детские молочные кухни изменят режим работы. Надеемся, что ваш Новый год пройдет без происшествий, но на всякий случай делимся графиком работы медучреждений Чувашии в праздничные дни.

Режим работы неотложной медпомощи в Чувашии в новогодние праздники 2022-2023

В субботу, 31 декабря, неотложная медпомощь будет оказываться с 8.00 до 13.00, вызовы будут приниматься до 12.00. Пункты вакцинации будут работать с 8.00 до 13.00.

Первые дни нового года, 1 и 2 января, неотложную медпомощь можно будет получить с 8.00 до 13.00, с приемом вызовов до 12.00. Пункты вакцинации будут принимать людей с 8.00 до 13.00.

3, 4, 5, 6 января неотложная медпомощь будет оказываться с 8.00 до 20.00, при этом вызовы будут приниматься до 19.00. Пункты вакцинации будут работать с 8.00 до 19.00.

Режим работы детских молочных кухонь в Чувашии в новогодние праздники 2022-2023

Детские молочные кухни и раздаточные пункты в субботу, 31 декабря, будут работать по обычному графику. С 1 по 8 января – нерабочие праздничные дни.

Режим работы бюро судебно-медицинской экспертизы Чувашии в новогодние праздники 2022-2023

Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы будет работать 31 декабря по субботнему графику. С 1 января по 8 января – нерабочие праздничные дни.

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