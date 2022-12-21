Испытание на прочность: Как энергетики всей республики справились с последствиями ледяного дождя

Массовое аварийное отключение воздушных ЛЭП 6 - 10 кВ произошло в нескольких районах Татарстана. В эпицентре стихии оказались Дрожжановский, Тетюшский и Буинский районы.

Основной метеорологический удар в виде ледяных дождей и сильных ветров в ночь с 22 по 23 ноября принял на себя Дрожжановский район республики.

При этом, по словам директора Буинских электрических сетей (филиал АО «Сетевая компания») Айрата Самигуллина, для этих территорий ледяной дождь с серьезными гололедными отложениями - явление достаточно редкое.

- Первое отключение началось со стороны населенного пункта Малая Цильна. Ребята выехали на осмотр, смотрят: более двух десятков опор лежат на земле! Начали поднимать бригады. Оперативно организовали из Буинска доставку дизельных генераторов. Восстановить электроснабжение н.п. Большая Цильна по нормальной схеме в этот день не успели, так как такого объема запасных материалов у нас не было. Большую Цильну подключили к дизельному генератору, который обеспечил электроэнергией население в течение двух дней, - вспоминает первые часы аварии начальник Дрожжановского РЭС Айрат Низамов.

Всего в эти дни было зафиксировано падение 283 опор на 10 ЛЭП, задействовано 5 ДГУ.

23 ноября с 7 часов утра начал функционировать оперативный штаб АО «Сетевая компания» под руководством Генерального директора Ильшата Фардиева, координирующий действия аварийно-восстановительных бригад для ликвидации последствий ледяного фронта. К работам было привлечено 36 бригад со всех филиалов компании, это 183 человека и 45 единиц спецтехники. Работавшим сутками сотрудникам предоставлялась запасная одежда. Более двухсот человек единовременно обеспечивались горячим питанием прямо в поле - на месте проведения работ.

ПАДАЛИ ПО ПРИНЦИПУ ДОМИНО

Размеры наледи достигали критических размеров - до 9 сантиметров в диаметре, а на один метр провода приходилось примерно 28 кг льда. Всё это приводило к провисанию и обрывам проводов, падениям опор. Падали на линии и не выдержавшие осадков деревья. Иногда происходящее напоминало принцип домино, где опоры одна за другой подламывались по цепочке. Пугало, что все события разворачивались моментально, а повреждения увеличивались в геометрической прогрессии.

- Самая большая проблема во всей этой аварии была в неизвестности - в первый день мы до конца не понимали масштабов происходящего. Через каждые 2-3 часа цифры уточнялись. Количество упавших опор увеличивалось. Мы не знали, достаточно у нас ресурсов или нет, - восстанавливает в памяти порядок происходившего заместитель генерального директора АО «Сетевая компания» Азат Мазитов.

График работ был организован исходя из этого: те, кто отработал первые сутки, отправлялись домой. Те, кто приехал из дома, вставали в смену на сутки. Когда на вторые сутки масштаб последствий возрос и счет дошел до 300 опор, мы поняли: ребят домой отправлять нельзя, нужно их размещать где-то поблизости...

Осложнялась ситуация и тем, что ЧП происходили не в одном месте, а на различных участках: 10 пролетов обрушилось в одном месте, еще с десяток обрывов произошло через несколько километров.

Однако и это еще не все. Ледяной дождь продолжался и в последующие дни, словно стирая труды энергетиков по восстановлению инфраструктуры. Так, порой к одним и тем же участкам приходилось возвращаться по нескольку раз.

- В Дрожжановском районе хороший чернозем. Мягкий грунт. Земля еще сильно не промерзла. Ставим опоры, видим, как следующая падает и рвется провод. Местами даже дополнительные анкера начали устанавливать, чтобы пролеты становились меньше. Когда уже после вторых суток надежность линий повысилась, опоры перестали падать, - рассказывает директор ООО «Опора Плюс» Евгений Баландин.

В общей сложности энергетики общими усилиями заменили 436 опор, еще дополнительно поставили 26 опор.

ВСЕ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ, И МЫ ВЗДОХНУЛИ

По словам Азата Мазитова, произошедшая ситуация стала экзаменом на надежность коллег, подрядчиков и руководства района.

- В этот момент мы поняли, что не одни. За нами стоит огромная сила, крепкое плечо поддержки. Все филиалы ночью сразу же отправили бригады. Подтянулись подрядчики. Хочу сказать слова благодарности организациям «Опора+», «Средневолжсксельэлектросетьстрой», «Татэнергострой», «Электронефтегаз». Все сработали четко и оперативно.

- Администрация тоже отреагировала оперативно. Глава администрации Дрожжановского района Марат Ринатович Гафаров без каких-либо разговоров предоставил жилье на 100 человек, организовали питание для 180 человек. При пересменках кормили до 280 человек, - вспоминает меры поддержки Айрат Низамов.

Помогали энергетикам и недостающей техникой - предоставили трактора для объезда линий, организовали расчистку территорий от сломанных деревьев. Эти работы взяла на себя администрация, чтобы энергетики не теряли на это время.

В режиме круглосуточной работы на филиале БуЭС шел прием заявок и направление их поставщику материалов - ООО ПСК «Стройинвест». За период проведения восстановительных работ было заявлено и доставлено более 400 опор на ВЛ-10 кВ, скомплектованных траверсами и изоляторами, сталеалюминиевые провода, разъединители и комплектующие.

- Ночью мне позвонил главный инженер БуЭС и сообщил, что им срочно требуются опоры, траверсы, хомуты и изоляторы. В Буинске у нас расположен распределительный склад. На тот момент там в запасе были 22 опоры, которые планировали использовать под строительство новых линий. Все эти опоры сразу же отдали на ликвидацию аварии. Оборудование формировали комплектами. Также 78 опор отправили со склада в Столбище - длинномеры везли их к месту аварии ночью. Однако цифры менялись каждые три часа. Требовалось все больше и больше опор. Когда мы поняли, что запаса у нас не хватит, тут же позвонили производителю опор - это завод КЭСП в Нижнекамске. Они оперативно отреагировали, - вспоминает исполнительный директор ООО ПСК «Стройинвест» Радик Гатауллин.

Круглосуточная работа по восстановлению электроснабжения велась в авральном режиме. Но энергетики действовали как единый слаженный механизм, каждый на своем участке проявил личную ответственность, стойкость и мужество, вспоминает главный инженер Дрожжановского РЭС Радик Сафин:

- Я разговаривал с ребятами, интересовался их самочувствием. Спали они по полтора-два часа, кто-то в машине... Уходили в шесть, а в восемь вновь возвращались на линии. Вот в таком режиме работали - все были постоянно в строю. Приятно было ощущать такую поддержку со стороны коллег. Ребята из БуЭС, всю ночь отработав здесь, уезжали работать днем в свои РЭСы. Как же после всего этого не назвать их героями?

- Все понимают, что работаем в авральном режиме: важно скорее исправить последствия ледяного дождя, - отметил приехавший на подмогу главный инженер Заинского РЭС филиала Нижнекамских ЭС Евгений Михайлов. - Сложностей практически никаких нет: жильем и питанием обеспечены, несмотря на морозы готовы работать не покладая рук, только техника иногда не выдерживает темп, нагрузку и морозы.

К слову, для Михайлова такая ситуация не стала боевым крещением - в 2010 году ему приходилось в родном районе ликвидировать последствия ледяных дождей. Однако тогда не было таких масштабов - упало около 70 опор.

Его коллега из Балтасинского РЭС Алмаз Фатихов также отметил, что с подобными масштабами повреждений сталкивается впервые. В 2014 году приходилось ликвидировать последствия ледяных дождей в своем районе. Однако тогда отделались малой кровью - поломанными заледеневшими деревьями.

- Сейчас мы уже выполняем легкие работы: убираем наледь на проводах, устраняем обрывы проводов и срывы изоляторов. Зато наши коллеги, которые приехали сюда в числе первых, работали круглосуточно, - скромничает Фатихов.

- Сила духа и умение быть настоящим специалистом проверяется в очень жестких условиях. Когда бушует стихия, она ломает и то, что в тяжелейших условиях только что было восстановлено, и в этот момент очень важно не поддаться отчаянию. Перед нами стояла важная задача, и ценно то, что вместе с сотрудниками БуЭС на борьбу с природным катаклизмом встали их коллеги из всех филиалов компании. Большую и важную помощь оказало руководство Дрожжановского муниципального района, самоотверженно трудились коллективы подрядных организаций. Знаете, стихия может обледенить провода, уложить опоры, но профессионализм людей, работающих с душой, ей не сломить, - словно подтверждает настроение сотрудников генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.

УРОКИ НА БУДУЩЕЕ

В беседе с «Комсомолкой» директор БуЭС Айрат Самигуллин подчеркнул, что уже существует понимание, как можно было бы минимизировать возникшие последствия. Однако идея не возникла в результате погодной аномалии - ее планомерно воплощали в жизнь все эти годы, проводя плановый ремонт и замены ЛЭП и подстанций. Так, сокращается продолжительность пролетов между опорами - до 55 метров и вводятся дополнительные анкерные опоры, что позволит повысить надежность линий электропередач.

Когда готовился материал, энергетики очищали ото льда последние километры проводов. Районные электрические сети постепенно входят в свой привычный режим работы.