Соблюдаем правильную осанку: Топ советов от казанского специалиста по ЗОЖ Лейсан Ахметзяновой

Оказывается, исправить сутулость можно не только с помощью специальных процедур, но и при помощи простых полезных привычек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

СИДИТЕ НА ТАБУРЕТКАХ

Так, сидеть долго на табуретке некомфортно, ведь она без спинки.

- Но именно в таком положении и укрепляется спина, - пояснила Лейсан. – А на обычном стуле хочется просто расслабиться, не задействовав мышцы.

Поэтому начните тренироваться на табуретке, сидя за компьютером или при просмотре телевизора. Поначалу таким образом укрепляйте мышцы спины по пять минут в день, а затем увеличивайте это время.

К слову, нужно сидеть ровно, а шею и голову держать прямо. Конечно, с непривычки вам будет тяжело провести в таком положении даже несколько минут, ведь спина так и будет просить вас облокотиться.

Но ничего, терпите! Ведь если упражняться каждый день, то вскоре вы привыкнете сидеть в таком положении, и ваша осанка постепенно выпрямится.

НА КОРТОЧКАХ

Смешно конечно, но оказывается в позе «на кортах» много пользы. По мнению специалиста ЗОЖ Лейсан Ахметзяновой, на корточки нужно садиться периодически, чтобы снять напряжение со спины. А еще такая поза полезна для коленей и укрепляет суставы.

Отметим, что даже сидя на корточках спина должна быть ровной, а голова прямой. В противном случае своей осанке вы сделаете только хуже. И да, не забудьте прижать к полу ступни, иначе спина будет сильно перенапрягаться.

- Таким образом, после того, как посидели на табуретке, присядьте еще и на корточки минут на пять, - рассказала Лейсан Ахметзянова. – Тем самым, вы расслабите мышцы спины.

НЕ НАКЛОНЯЙТЕСЬ К СТОЛУ

Замечали, как обедают в столовой, боясь запачкать рубашку? Правильно! Все тянутся к тарелке, наклоняя голову и сгибая спину. А вместе с тем и нагружают свой позвоночник, что нежелательно.

- Во время еды старайтесь подносить ложку ко рту и держите спину ровно, - рекомендует специалист по ЗОЖ Лейсан Ахметзянова. – А чтобы не запачкаться, закладывайте салфетку за воротник или постелите ее на колени.

Кроме того, не имейте привычки зависать в телефоне и сидеть нога на ногу во время еды, так как при этом вы максимально сутулитесь. Поэтому убираем гаджеты, садимся прямо и помещаем ноги под стол, а не друг на дружку.

ПОЛЕЖИТЕ НА ПОЛУ

Итак, по совету Лейсан Ахметзяновой, ежедневно перед сном на протяжении 20 минут лежите на полу, чтобы выпрямить спину и снять с нее накопленное напряжение.

Ноги при этом сгибайте в коленях, а ступни прижмите к полу. Не забываем про руки, которые при этом должны быть сложены на животе.

Ну а под голову положите что-нибудь жесткое, например книги. Подчеркнем, что подушка или другая мягкая вещь не подойдут, потому как голова будет смещаться вниз. Нам же нужно сделать так, чтобы голова и позвоночник были на одном уровне.

Кстати сказать, ложиться на голый пол не нужно, ведь можно простудиться. А значит, стелим коврик или покрывало, но не более того.

Матрас, к слову, не подойдет, так как он не обеспечит нужной жесткости для спины и эффект от упражнения будет сведен к нулю.

ПОВИСИТЕ НА ТУРНИКЕ

Собственно говоря, не у каждого дома есть турник, зато почти в каждом дворе он уж точно установлен. Особенно это заметно в Казани, где количество спортивных площадок только множится. Поэтому тем, у кого проблемы с осанкой нужно ежедневно висеть на турнике в течение 1-3 минут. Этого будет достаточно для того, чтобы поддерживать позвоночник в тонусе и проработать верхнюю часть туловища. А еще приятным бонусом может стать и то, что за счет такой растяжки позвоночника ваш рост немного увеличится.

- Особенно это порадует мужчин, ведь представители сильного пола стремятся быть высокими, - добавила Лейсан.

По словам казанского специалиста по ЗОЖ, при тяжелых формах сколиоза обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем делать вис на турнике.

Напоследок, правильная осанка - это не природный дар, а результат ежедневной работы над собой. И теперь вы знаете, как правильно ее выполнять!

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